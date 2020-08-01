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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 сер, 2020 09:15
lincoln2 написав:
подскажите ,может в курсе... как пополнить Киев смарт кард кредиткой Ред -20 % КБ по категории транспорт , можно как-то вытянуть ?
Якщо не було змін, то кошерні МСС: Portmone 4111, сині термінали на станціях 4131.
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Додано: Нед 02 сер, 2020 09:23
stryzhko написав:
lincoln2 написав:
подскажите ,может в курсе... как пополнить Киев смарт кард кредиткой Ред -20 % КБ по категории транспорт , можно как-то вытянуть ?
Якщо не було змін, то кошерні МСС: Portmone 4111, сині термінали на станціях 4131.
Можно ещё подвязать карту к приложению смарт карда и оплатить. У меня прошло как Транспорт с кодом 4111
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Додано: Нед 02 сер, 2020 10:10
Лумумба - это депозит Вильный в ПУМБе? Но там уже 6%.
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Julio
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