lincoln2 написав:
подскажите ,может в курсе... как пополнить Киев смарт кард кредиткой Ред -20 % КБ по категории транспорт , можно как-то вытянуть ?
Якщо не було змін, то кошерні МСС: Portmone 4111, сині термінали на станціях 4131.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 сер, 2020 09:15
Re: Альфа-Банк
Якщо не було змін, то кошерні МСС: Portmone 4111, сині термінали на станціях 4131.
Додано: Нед 02 сер, 2020 09:23
Можно ещё подвязать карту к приложению смарт карда и оплатить. У меня прошло как Транспорт с кодом 4111
Додано: Нед 02 сер, 2020 10:10
Додано: Нед 02 сер, 2020 10:59
Ну я до конца сентября потанцую на 9% если таки в уе не перевернусь
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 02 сер, 2020 11:02
Подвязка перевыпущенной Эко максимум к Подяке
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как проходит процесс подвязки перевыпущенного Эко максимума к Подяке? На сайте не привязывает, поддержка Альфы переводит стрелки на Эко, а их горячая линия озвучивает треш "картой нельзя платить 3 недели, потом она автоматически сама подвяжется.Если же сделал хоть одну покупку, то подвязки не будет, и нужно ее заново перевыпускать." А я одну покупку уже сделал вчера... И может у кого-то есть опыт, начислят ли мне за нее бонусы?
|