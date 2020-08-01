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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 сер, 2020 09:15
lincoln2 написав:
подскажите ,может в курсе... как пополнить Киев смарт кард кредиткой Ред -20 % КБ по категории транспорт , можно как-то вытянуть ?
Якщо не було змін, то кошерні МСС: Portmone 4111, сині термінали на станціях 4131.
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Додано: Нед 02 сер, 2020 09:23
stryzhko написав:
lincoln2 написав:
подскажите ,может в курсе... как пополнить Киев смарт кард кредиткой Ред -20 % КБ по категории транспорт , можно как-то вытянуть ?
Якщо не було змін, то кошерні МСС: Portmone 4111, сині термінали на станціях 4131.
Можно ещё подвязать карту к приложению смарт карда и оплатить. У меня прошло как Транспорт с кодом 4111
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Додано: Нед 02 сер, 2020 10:10
Лумумба - это депозит Вильный в ПУМБе? Но там уже 6%.
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Julio
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Додано: Нед 02 сер, 2020 10:59
Julio написав:
Лумумба - это депозит Вильный в ПУМБе? Но там уже 6%.
Ну я до конца сентября потанцую на 9% если таки в уе не перевернусь
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 02 сер, 2020 11:02
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как проходит процесс подвязки перевыпущенного Эко максимума к Подяке? На сайте не привязывает, поддержка Альфы переводит стрелки на Эко, а их горячая линия озвучивает треш "картой нельзя платить 3 недели, потом она автоматически сама подвяжется.Если же сделал хоть одну покупку, то подвязки не будет, и нужно ее заново перевыпускать." А я одну покупку уже сделал вчера... И может у кого-то есть опыт, начислят ли мне за нее бонусы?
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Додано: Нед 02 сер, 2020 13:02
IMPRINTER написав: omb написав:Flamingo
странно, что другие банки такую классную идею с сертификатами не продвигают, чтобы не платить 19.5% налога
налоги с сертов тоде платятся ... мастеркарт ривордс платит за все подарки.
и эксим платил тоже, тока не персонально как все банки, а оптово как с %% по депозитам (так же платит и конь налог с кешбека без персонификации) ... так что банкам это до одного места, - джругой вопрос, что серты они могут покупать за цену ниже номинальной, следовательно давая кешбека за серты и покупая изх по цене ниже номинала банк по сути все расходы напрограмму лояльности перекладывает на плечи торговых сетей.
Сети тоже не в накладе. Руки поставщикам выкручивают нормально.
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