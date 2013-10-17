Додано: Нед 02 сер, 2020 13:23

Добрый день всем!

Второй раунд общения с банком побудил написать сюда, хотя ранее не собирался. Лонгрид. Накопилось.

В карантинном марте мы с супругой оформили через приложение по одному карт-счету фаст-кард в валюте. Процедура оформления подразумевала заказ пластика и мы выбрали ближайшее к месту жительства отделение, расположенное в зале торгового центра, которое в тот момент не было закрыто на карантин. В финальной стадии оформления в приложении было сообщение, что как только карта прибудет в отделение, нам будет направлено уведомление. Текстовое уведомление о доставке не пришло до настоящего времени ни мне, ни супруге (перепроверил все возможные каналы связи).

Т.к. нам нужны были счета только для валютообмена в приложении, получение пластика было не критичным. Тогда был период начала ужесточения карантина с непредсказуемыми последствиями, ограничениями и прочими форс-мажорами. Задержка выпуска и/или доставки карт ничуть не удивляла и не мешала операциям в МАБ.

Счетами фаст-кард пользовались от случая к случаю, отсутствие пластика не ограничивало возможности МАБ и мы не сильно "скучали" за пластиком, так и не получив уведомления до второй половины июля.

Во второй половине июля мне позвонили из отделения (супруге на актуальный номер не звонили, как выяснил позже, пытались позвонить на "неубиваемый" старый номер, на который банк периодически слал отдельные финансовые и служебные смс для двух (!!!) ИНН, при этом большинство смс шли на правильные тел. номера).

Сотрудница сказала, что мою карту готовят к уничтожению и ее нужно получить до 1.08. Дальше по классику: "хотели как лучше...".

27 июля после работы посетил отделение в торг.центре. Предъявил паспорт и заодно попросил проверить не пришла ли карта на ФИО супруги, т.к. заказывали примерно в один период, а ей не было ни уведомления, ни звонка. Сотрудница сказала, что карта супруги есть, но не могли дозвониться (на старый номер). Затем сотрудница сообщила, что для того, чтобы позвонить, ей пришлось вскрывать конверты с картами и по картам искать тел.номера, чтобы напомнить о получении, т.к. перевыпуск карт платный. Мне был вручен вскрытый конверт, за который я нигде не расписывался. Под воздействием такого акта человеколюбия и заботы, усталости после рабочего дня и информации о платном перевыпуске, я сразу не очень "заморочился" вскрытым конвертом. Затем сотрудница напомнила о необходимости активации карты и с этим я ушел из отд. Заказывать платный перевыпуск из-за того, что банк не прислал уведомление и сотрудники не нашли другого способа узнать тел.номер, кроме как вскрыть конверт, я не собирался. Думал над тем активировать пластик или забыть о нем и пользоваться как и ранее только счетом в МАБ.

Дома внимательно осмотрел содержимое конверта. Увидел, что пластик можно отклеить от основы и приклеить обратно без следов. Кроме этого был обнаружен дефект при выпуске карты («стандартный» в моем случае). Вместо имени и фамилии на карте было указана фамилия 2 раза. Прочитал сопроводительную инф., в которой было написано, что если вы получили вскрытый конверт, ни в коем случае не активируйте карту и сообщите в банк. Я так и поступил, строго по инструкции. Меня даже соединили со специальным специалистом по картам, которому я подробно изложил ситуацию и акцент делал на неполучении уведомления от банка надлежащим способом. Я не давал заявку на платный перевыпуск карты. Сотрудник уведомил, что все зафиксировал (как оказалось, своеобразно) и направил на руководство запрос о возможности бесплатного перевыпуска карты при таких обстоятельствах. О результатах рассмотрения которого мне сообщат в течение неск.дней. Также он сказал, что нужно было в отделении сразу зафиксировать факт вскрытия конверта, чтобы сотрудники тут же заказали бесплатный перевыпуск от имени отделения по причине вскрытого конверта (забегу наперед, эта рекомендация оказалось бесполезной).

Через неск.дней мне поступил звонок, звонивший представился директором двух филиалов, в т.ч. и в ТЦ. Он сообщил, что факт вскрытия конвертов перед уничтожением карт подтвердился, будет заказан бесплатный перевыпуск, готовы отправить в любое удобное мне отделение. Я переспросил будет ли перевыпуск бесплатным, на что получил подтверждение. Как оказалось, мне достаточно удобно было бы получить карту во втором отд., где звонивший является директором. И он пригласил меня туда, заодно и познакомиться с клиентом.

Акт 2. Карта для жены. Вооружившись ранее полученной мною инструкцией от КЦ о том, что вскрытую сотрудниками отд. карту в отделении не получать, зафиксировать и потребовать бесплатный перевыпуск отделением по их внутренней заявке по причине вскрытого конверта, жена отправилась за картой. Все прошло гладко и без «нервов» (как казалось). Отделение сформировало заявку на бесплатный перевыпуск, как сообщили жене, с доставкой в удобное на момент отделение, а «неудачную» карту при ней уничтожили без вручения. Вместе с этим вопросом наконец-то (через 2 года после первого обращения в отделение с актуализацией всех данных) удалось запустить действенную процедуру смены фин. номера жены на актуальный.

Вчера просматривали выписки МАБ и обнаружили списание по 2,40 в валютах по каждой карте за перевыпуск. Состоялся второй раунд общения с КЦ. У супруги он начался сначала с «нервов» т.к. молодой человек перебивал и требовал номер карты, которую супруга даже не подержала в руках, но затем начал слушать, слышать и по его словам, оформил заявку на рассмотрение ситуации. Отделение при перезаказе «забыло» указать, что перевыпуск должен был быть бесплатным.

Мой же второй раунд общения с КЦ был с внимательной сотрудницей, если не ошибаюсь, с Викторией. Она выслушала, взяла паузу на уточнение и перезвонила. Сообщила, что у них зафиксировано, что я не являлся за картой, а когда приехал за ней, был предупрежден, что конверт вскрыт, претензий не предъявил, затем мне позвонил директор и вопрос был исчерпан. А карта аннулирована по причине потери. Почти правда за исключением того, что своевременного уведомления надлежащим способом не получал, карта у меня на руках, я ее не терял, а лишь не активировал в соответствии с инструкцией банка. Их не смутило, что отделение вскрыло карту. При этом я не давал заявку на платный перевыпуск, а лишь сообщил о проблеме банку, как это указано в их сопроводиловке к карте и ждал обратную связь. Бесплатный перевыпуск мне предложил директор филиала, я не настаивал на перевыпуске любой ценой. Оператор зафиксировала новую заявку по проблеме и попутно сообщила о том, что исправила имя, фамилию для карты и внесла в заявку этот дефект неактивированной карты. Также она исправила имя на других моих картах, подлежащих перевыпуску в августе. Банк при абсолютной невнимательности и равнодушии к результату, уже перевыпускал мне все дебетные карты без имени с двумя фамилиями. Также я попросил решить вопрос, чтобы карты перевыпускались не в город Полтавской обл., где я стал клиентом банка, а в Киев, о чем я неоднократно уведомлял банк, но это тоже оказалось сложно-решаемой задачей, как и «фантомный» номер в базе. Регулярно получаю сообщения о том, что карта перевыпущена или будет перевыпущена и доставлена в отделение в Полтавской обл.

Если бы фаст-карту уничтожили по сроку хранения в отд. или однозначно сообщили о том, что перевыпуск будет исключительно платным, несмотря на необходимость уведомить банк о факте вскрытого конверта, мы бы не тратили время, деньги и нервы, продолжали бы пользоваться только счетами. Но банк ввел нас в заблуждение своей «заботой», неверным информированием и своеобразным изложением информации внутри банка. Мы не заказывали платный перевыпуск карт по причине утери или по какой-либо другой, как если бы карты были получены нами в надлежащем виде. Но банк самовольно списал средства за услугу, которую сам инициировал, попутно вводя в заблуждение тем, что это может быть бесплатным при таких обстоятельствах.

Я надеюсь, что ситуация разрешится позитивно для клиентов, которые не первый год в банке с фондом и иногда более. Вместе с тем, имея такие «успехи» после первой попытки действовать по правилам, предписанным самим банком, пишу и сюда в расчете на то, что представитель банка сможет увидеть письменное изложение со стороны клиента, а не «записано со слов». И может быть мой опыт поможет другим клиентам избежать подобных ситуаций при общении с банком.