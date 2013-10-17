нии скажу
пихаю ту гривну как белка во все дыры, стал забывать де лежит даже
нуна таки перекинуться на убитых президентофф или... в моднячие виртуальные аХтивы
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 сер, 2020 14:41
нии скажу
пихаю ту гривну как белка во все дыры, стал забывать де лежит даже
нуна таки перекинуться на убитых президентофф или... в моднячие виртуальные аХтивы
... делайте хоть что-нибудь!
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