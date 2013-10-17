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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8832883388348835

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 14:41

  Flamingo написав:
  clientage написав:Ну я до конца сентября потанцую на 9% если таки в уе не перевернусь :wink:

А чё не в моне? Или там под завязку под 18,5? ;)

нии скажу :roll:
пихаю ту гривну как белка во все дыры, стал забывать де лежит даже :lol:
нуна таки перекинуться на убитых президентофф или... в моднячие виртуальные аХтивы 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 8832883388348835
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