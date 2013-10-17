Клиент_ написав:В карантинном марте мы с супругой оформили через приложение по одному карт-счету фаст-кард в валюте. Процедура оформления подразумевала заказ пластика и мы выбрали ближайшее к месту жительства отделение, расположенное в зале торгового центра, которое в тот момент не было закрыто на карантин.
вообще то процедура оформления фастов не подразумевает обязаловку в оформлении пластика. так что выпустить пластик это сугубо ваше желание. и с каких это пор перевыпуск фастов у аллы стал платным? фасты идут же по тарифу комфорта а там перевыпуск карт бесплатный. странно.
PS Оформлення Додаткової картки,картки у зв’язку з втратою, крадіжкою та іншим причинами за ініціативи Держателя(Прим. 2-4) 2,4 usd/2,4 евро
Клиент_ написав:В карантинном марте мы с супругой оформили через приложение по одному карт-счету фаст-кард в валюте. Процедура оформления подразумевала заказ пластика и мы выбрали ближайшее к месту жительства отделение, расположенное в зале торгового центра, которое в тот момент не было закрыто на карантин.
вообще то процедура оформления фастов не подразумевает обязаловку в оформлении пластика. так что выпустить пластик это сугубо ваше желание. и с каких это пор перевыпуск фастов у аллы стал платным? фасты идут же по тарифу комфорта а там перевыпуск карт бесплатный. странно.
PS Оформлення Додаткової картки,картки у зв’язку з втратою, крадіжкою та іншим причинами за ініціативи Держателя(Прим. 2-4) 2,4 usd/2,4 евро
давно это улучшили?
Желание или обязательность, сути в процедуре не меняет. Накопилось 5 проблем взаимодействия с банком, которые я указал в сообщении. Крайняя стала "последней каплей". Тут нужно или начинать уходить, или помочь банку снова стать лучшим по качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, каким он был еще не так давно. Я не хочу просто наблюдать, как Альфа постепенно движется в сторону условного "шаромыги" по качеству обслуживания. Итак долго мирился со старым номером, на который шли СМСки с 2х ИНН (ваши смс могли попадать постороннему). Из десятка банков, только для Альфы смена номера оказалась большой сложностью. Приходилось поддерживать ненужную симку активной в старом телефоне только из-за Альфы. "Закрывал глаза" на отсутствие имени на именных картах и на прочие проблемы помельче.