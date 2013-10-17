RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8832883388348835

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 15:07

  Клиент_ написав:В карантинном марте мы с супругой оформили через приложение по одному карт-счету фаст-кард в валюте. Процедура оформления подразумевала заказ пластика и мы выбрали ближайшее к месту жительства отделение, расположенное в зале торгового центра, которое в тот момент не было закрыто на карантин.


вообще то процедура оформления фастов не подразумевает обязаловку в оформлении пластика. так что выпустить пластик это сугубо ваше желание.
и с каких это пор перевыпуск фастов у аллы стал платным? фасты идут же по тарифу комфорта а там перевыпуск карт бесплатный. странно.

PS
Оформлення Додаткової картки,картки у зв’язку з втратою, крадіжкою та іншим причинами за ініціативи Держателя(Прим. 2-4) 2,4 usd/2,4 евро

давно это улучшили?
mephala
 
Повідомлень: 6976
З нами з: 07.04.14
Подякував: 175 раз.
Подякували: 784 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 15:46

  mephala написав:
  Клиент_ написав:В карантинном марте мы с супругой оформили через приложение по одному карт-счету фаст-кард в валюте. Процедура оформления подразумевала заказ пластика и мы выбрали ближайшее к месту жительства отделение, расположенное в зале торгового центра, которое в тот момент не было закрыто на карантин.


вообще то процедура оформления фастов не подразумевает обязаловку в оформлении пластика. так что выпустить пластик это сугубо ваше желание.
и с каких это пор перевыпуск фастов у аллы стал платным? фасты идут же по тарифу комфорта а там перевыпуск карт бесплатный. странно.

PS
Оформлення Додаткової картки,картки у зв’язку з втратою, крадіжкою та іншим причинами за ініціативи Держателя(Прим. 2-4) 2,4 usd/2,4 евро

давно это улучшили?


Желание или обязательность, сути в процедуре не меняет.
Накопилось 5 проблем взаимодействия с банком, которые я указал в сообщении. Крайняя стала "последней каплей". Тут нужно или начинать уходить, или помочь банку снова стать лучшим по качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, каким он был еще не так давно.
Я не хочу просто наблюдать, как Альфа постепенно движется в сторону условного "шаромыги" по качеству обслуживания. Итак долго мирился со старым номером, на который шли СМСки с 2х ИНН (ваши смс могли попадать постороннему). Из десятка банков, только для Альфы смена номера оказалась большой сложностью. Приходилось поддерживать ненужную симку активной в старом телефоне только из-за Альфы. "Закрывал глаза" на отсутствие имени на именных картах и на прочие проблемы помельче.
Клиент_
 
Повідомлень: 163
З нами з: 25.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8832883388348835
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, ramaz і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4202, 4203, 4204
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
42031 5086618
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 сер, 2020 15:01
omb
А-Банк 1 ... 1676, 1677, 1678
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16775 2331295
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 сер, 2020 14:12
Alien
ОКСІ БАНК 1 ... 68, 69, 70
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
695 96200
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 сер, 2020 13:30
rollo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.