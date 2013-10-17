Додано: Нед 02 сер, 2020 17:46

oleksandrblacksmith то есть если я вас правильно понял у вас за все время сотрудничества с банком было 6 разных кредиток. И вы их закрыли? Зачем? ведь любая кредитка подразумевает перевыпуск по окончанию срока. Как правило бесплатный. Тут на форуме сформировалось мнение, что банки очень не любят когда клиент часто уменьшает лимит по кредитке вплоть до обнуления, а потом - спустя время - увеличивает, а через время опять уменьшает. На каком-то этапе ему просто перестают увеличивать лимит по запросу. По сути у вас аналогичная ситуация - вы открыли, а потом закрыли в банке последовательно 6 кредиток. У банка вполне к вам могло сложится отношение как к не очень лояльному клиенту и он, понимая, что новая кредитка у вас не надолго, вполне мог ответить вам отказом не смотря на вашу историю и официальную трудоустроенность.