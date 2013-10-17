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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8832883388348835

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 15:07

  Клиент_ написав:В карантинном марте мы с супругой оформили через приложение по одному карт-счету фаст-кард в валюте. Процедура оформления подразумевала заказ пластика и мы выбрали ближайшее к месту жительства отделение, расположенное в зале торгового центра, которое в тот момент не было закрыто на карантин.


вообще то процедура оформления фастов не подразумевает обязаловку в оформлении пластика. так что выпустить пластик это сугубо ваше желание.
и с каких это пор перевыпуск фастов у аллы стал платным? фасты идут же по тарифу комфорта а там перевыпуск карт бесплатный. странно.

PS
Оформлення Додаткової картки,картки у зв’язку з втратою, крадіжкою та іншим причинами за ініціативи Держателя(Прим. 2-4) 2,4 usd/2,4 евро

давно это улучшили?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 15:32

  oleksandrblacksmith написав:Доброго дня.

Мав в Альфа-банку 6 кредитних карт в т.ч. преміальну, депозити. Хотів отримати кредитну карту, а тут бац - відмова. Кредитна історія: без прострочок, працюю офіційно.


Трошки поцікавився ситацією в Альфа-банку.
На сьогоднішній день є багато обмежень:
-максимальна сума по кредитним картам 75 000грн (не 200 000 як декларує банк)
-60 років максимальний вік людини на момент закінчення кредитного ліміту
-ряд галузей та професій під забороною
(список на 2 аркушах). Процент погодження близько 15%.
Схоже в Банку серйозні проблеми з діючим кредитним портфелем через covid
oleksandrblacksmith
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 15:37

Kevin
За увесь час обслуговування в банку
oleksandrblacksmith
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 15:39

cohan
Працюю офіційно.
В БКІ понад 20 достроково закритих договорів. Можу легко обійтись і без карти альфа-банку, але то вже є діло принципу розібратись
oleksandrblacksmith
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 15:41

oleksandrblacksmith
Є взагалі представник банку на гілці форума? @альфа-банк
oleksandrblacksmith
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 15:46

  mephala написав:
  Клиент_ написав:В карантинном марте мы с супругой оформили через приложение по одному карт-счету фаст-кард в валюте. Процедура оформления подразумевала заказ пластика и мы выбрали ближайшее к месту жительства отделение, расположенное в зале торгового центра, которое в тот момент не было закрыто на карантин.


вообще то процедура оформления фастов не подразумевает обязаловку в оформлении пластика. так что выпустить пластик это сугубо ваше желание.
и с каких это пор перевыпуск фастов у аллы стал платным? фасты идут же по тарифу комфорта а там перевыпуск карт бесплатный. странно.

PS
Оформлення Додаткової картки,картки у зв’язку з втратою, крадіжкою та іншим причинами за ініціативи Держателя(Прим. 2-4) 2,4 usd/2,4 евро

давно это улучшили?


Желание или обязательность, сути в процедуре не меняет.
Накопилось 5 проблем взаимодействия с банком, которые я указал в сообщении. Крайняя стала "последней каплей". Тут нужно или начинать уходить, или помочь банку снова стать лучшим по качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, каким он был еще не так давно.
Я не хочу просто наблюдать, как Альфа постепенно движется в сторону условного "шаромыги" по качеству обслуживания. Итак долго мирился со старым номером, на который шли СМСки с 2х ИНН (ваши смс могли попадать постороннему). Из десятка банков, только для Альфы смена номера оказалась большой сложностью. Приходилось поддерживать ненужную симку активной в старом телефоне только из-за Альфы. "Закрывал глаза" на отсутствие имени на именных картах и на прочие проблемы помельче.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 16:56

Re: Альфа-Банк

oleksandrblacksmith написав:
  oleksandrblacksmith написав:Доброго дня.

Мав в Альфа-банку 6 кредитних карт в т.ч. преміальну, депозити. Хотів отримати кредитну карту, а тут бац - відмова. Кредитна історія: без прострочок, працюю офіційно.


Трошки поцікавився ситацією в Альфа-банку.
На сьогоднішній день є багато обмежень:
-максимальна сума по кредитним картам 75 000грн (не 200 000 як декларує банк)
-60 років максимальний вік людини на момент закінчення кредитного ліміту
-ряд галузей та професій під забороною
(список на 2 аркушах). Процент погодження близько 15%.
Схоже в Банку серйозні проблеми з діючим кредитним портфелем через covid


Не проблеми, а перестороги. Ще з березня
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 16:57

Re: Альфа-Банк

oleksandrblacksmith написав:oleksandrblacksmith
Є взагалі представник банку на гілці форума? @альфа-банк
Є, але не в вихідні
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 17:37

Re: Альфа-Банк

  oleksandrblacksmith написав:-ряд галузей та професій під забороною
(список на 2 аркушах). Процент погодження близько 15%.

В отличии от отделения, при заявке на карту через КЦ не спрашивали должность/профессию :)
Зато спросили, сколько человек работает в организации :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 17:46

oleksandrblacksmith то есть если я вас правильно понял у вас за все время сотрудничества с банком было 6 разных кредиток. И вы их закрыли? Зачем? ведь любая кредитка подразумевает перевыпуск по окончанию срока. Как правило бесплатный. Тут на форуме сформировалось мнение, что банки очень не любят когда клиент часто уменьшает лимит по кредитке вплоть до обнуления, а потом - спустя время - увеличивает, а через время опять уменьшает. На каком-то этапе ему просто перестают увеличивать лимит по запросу. По сути у вас аналогичная ситуация - вы открыли, а потом закрыли в банке последовательно 6 кредиток. У банка вполне к вам могло сложится отношение как к не очень лояльному клиенту и он, понимая, что новая кредитка у вас не надолго, вполне мог ответить вам отказом не смотря на вашу историю и официальную трудоустроенность.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
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