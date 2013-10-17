Клиент_ написав:В карантинном марте мы с супругой оформили через приложение по одному карт-счету фаст-кард в валюте. Процедура оформления подразумевала заказ пластика и мы выбрали ближайшее к месту жительства отделение, расположенное в зале торгового центра, которое в тот момент не было закрыто на карантин.
вообще то процедура оформления фастов не подразумевает обязаловку в оформлении пластика. так что выпустить пластик это сугубо ваше желание. и с каких это пор перевыпуск фастов у аллы стал платным? фасты идут же по тарифу комфорта а там перевыпуск карт бесплатный. странно.
PS Оформлення Додаткової картки,картки у зв’язку з втратою, крадіжкою та іншим причинами за ініціативи Держателя(Прим. 2-4) 2,4 usd/2,4 евро
Мав в Альфа-банку 6 кредитних карт в т.ч. преміальну, депозити. Хотів отримати кредитну карту, а тут бац - відмова. Кредитна історія: без прострочок, працюю офіційно.
Трошки поцікавився ситацією в Альфа-банку. На сьогоднішній день є багато обмежень: -максимальна сума по кредитним картам 75 000грн (не 200 000 як декларує банк) -60 років максимальний вік людини на момент закінчення кредитного ліміту -ряд галузей та професій під забороною (список на 2 аркушах). Процент погодження близько 15%. Схоже в Банку серйозні проблеми з діючим кредитним портфелем через covid
Клиент_ написав:В карантинном марте мы с супругой оформили через приложение по одному карт-счету фаст-кард в валюте. Процедура оформления подразумевала заказ пластика и мы выбрали ближайшее к месту жительства отделение, расположенное в зале торгового центра, которое в тот момент не было закрыто на карантин.
вообще то процедура оформления фастов не подразумевает обязаловку в оформлении пластика. так что выпустить пластик это сугубо ваше желание. и с каких это пор перевыпуск фастов у аллы стал платным? фасты идут же по тарифу комфорта а там перевыпуск карт бесплатный. странно.
PS Оформлення Додаткової картки,картки у зв’язку з втратою, крадіжкою та іншим причинами за ініціативи Держателя(Прим. 2-4) 2,4 usd/2,4 евро
давно это улучшили?
Желание или обязательность, сути в процедуре не меняет. Накопилось 5 проблем взаимодействия с банком, которые я указал в сообщении. Крайняя стала "последней каплей". Тут нужно или начинать уходить, или помочь банку снова стать лучшим по качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, каким он был еще не так давно. Я не хочу просто наблюдать, как Альфа постепенно движется в сторону условного "шаромыги" по качеству обслуживания. Итак долго мирился со старым номером, на который шли СМСки с 2х ИНН (ваши смс могли попадать постороннему). Из десятка банков, только для Альфы смена номера оказалась большой сложностью. Приходилось поддерживать ненужную симку активной в старом телефоне только из-за Альфы. "Закрывал глаза" на отсутствие имени на именных картах и на прочие проблемы помельче.
Мав в Альфа-банку 6 кредитних карт в т.ч. преміальну, депозити. Хотів отримати кредитну карту, а тут бац - відмова. Кредитна історія: без прострочок, працюю офіційно.
Трошки поцікавився ситацією в Альфа-банку. На сьогоднішній день є багато обмежень: -максимальна сума по кредитним картам 75 000грн (не 200 000 як декларує банк) -60 років максимальний вік людини на момент закінчення кредитного ліміту -ряд галузей та професій під забороною (список на 2 аркушах). Процент погодження близько 15%. Схоже в Банку серйозні проблеми з діючим кредитним портфелем через covid
oleksandrblacksmith то есть если я вас правильно понял у вас за все время сотрудничества с банком было 6 разных кредиток. И вы их закрыли? Зачем? ведь любая кредитка подразумевает перевыпуск по окончанию срока. Как правило бесплатный. Тут на форуме сформировалось мнение, что банки очень не любят когда клиент часто уменьшает лимит по кредитке вплоть до обнуления, а потом - спустя время - увеличивает, а через время опять уменьшает. На каком-то этапе ему просто перестают увеличивать лимит по запросу. По сути у вас аналогичная ситуация - вы открыли, а потом закрыли в банке последовательно 6 кредиток. У банка вполне к вам могло сложится отношение как к не очень лояльному клиенту и он, понимая, что новая кредитка у вас не надолго, вполне мог ответить вам отказом не смотря на вашу историю и официальную трудоустроенность.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0