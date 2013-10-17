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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 сер, 2020 18:32
Flamingo написав:
Тут на форуме сформировалось мнение, что банки очень не любят когда клиент часто уменьшает лимит по кредитке вплоть до обнуления, а потом - спустя время - увеличивает
А банку есть какой-то профит (при отключенных страховках естественно), когда клиент использует только 25-35% от налитого кредитного лимита, а остальная часть лежит мертвым грузом на карте ?
Я вижу только один - кред .нагрузка не даст клиенту получить желаемый лимит, при открытии кредиток в других банках
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Kalgan
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Додано: Нед 02 сер, 2020 18:48
Kalgan написав: Flamingo написав:
Тут на форуме сформировалось мнение, что банки очень не любят когда клиент часто уменьшает лимит по кредитке вплоть до обнуления, а потом - спустя время - увеличивает
А банку есть какой-то профит (при отключенных страховках естественно), когда клиент использует только 25-35% от налитого кредитного лимита, а остальная часть лежит мертвым грузом на карте ?
Я вижу только один - кред .нагрузка не даст клиенту получить желаемый лимит, при открытии кредиток в других банках
Краще брати ліміт стільки, скільки дає банк і не зменшувати. Жодного разу не вибирав і 20% ліміту, а останній місяць вибрав майже все і бачу, що з акцією по розстрочкам на 6 місяців тепер не вистачить ліміту і прийдеться пригашати.
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Rimlyanin1
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Додано: Нед 02 сер, 2020 18:50
Kalgan у вас довольно странное представление о кредитках. Вы правда думаете, что выделенный кредитный лимит это деньги, которые якобы где-то там лежат? А о таком понятии как "обязательство" когда-нибудь слышали? Они (обязательства выдать кредит по первому требованию клиента) в лучшем случае учитываются на внебалансе, но никакого отношения к "лежащим деньгам не имеют".
Это первый момент.
Второй момент. По вашей логике банки вообще не должны выдавать грейсовые кредитки - ведь при соблюдении клиентом всех правил - какой банку с этого профит? Никакого. Но в реале постоянно в грейсе сидит очень маленький % клиентов, остальные рано иди поздно спонсируют.
Ну и напоследок - попробуйте себя поставить на место банка и понять его логику: клиенту дали лимит, а он его менжует. Причем без понятных и видимых на то для банка причин. Ну одно изменение - это ладно, парочка - еще куда ни шло, но постоянное менжевание вызывает вопрос - что происходит? Навскидку банку приходит на ум такое: Клиент не уверен в своей способности взять, а затем вернуть предложенную сумму - поэтому боится и уменьшает лимит. А потом у него возникает фин.трабла и он его опять увеличивает. А потом опять не уверен и боится. И так по кругу. А банки ценят прежде всего стабильность. Ну и что им проще всего в такой ситуации? Естественно отказать в следующем увеличении лимита по просьбе клиента. ИМХО логика у банков в этом вопросе железная.
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Нед 02 сер, 2020 19:07
Flamingo написав:
Они (обязательства выдать кредит по первому требованию клиента) в лучшем случае учитываются на внебалансе, но никакого отношения к "лежащим деньгам не имеют".
Я писал с точки зрения клиента. Я не знаю тонкостей, как отображаются эти деньги/обязательства на балансе банка. Собственно поэтому и спросил ))
Зато при оформлении кредита/кредитной карты, всегда это спрашивают (есть ли кредитные карты в других банках и их лимит)
Flamingo написав:
Второй момент. По вашей логике банки вообще не должны выдавать грейсовые кредитки - ведь при соблюдении клиентом всех правил - какой банку с этого профит? Никакого. Но в реале постоянно в грейсе сидит очень маленький % клиентов, остальные рано иди поздно спонсируют.
С этим и вопросов не было. Знаю по родственникам, которые могут сидеть в грейсе только если я им помогу с этим ))
Flamingo написав:
Ну и напоследок - попробуйте себя поставить логику банка: клиенту дали лимит, а он его менжует. Причем без понятных и видимых на то для банка причин. Ну одно изменение - это ладно, парочка - еще куда ни шло, но постоянное менжевание вызывает вопрос - что происходит? Навскидку банку приходит на ум такое: Клиент не уверен в своей способности взять, а затем вернуть предложенную сумму - поэтому боится и уменьшает лимит. А потом у него возникает фин.трабла и он его опять увеличивает. А потом опять не уверен и боится. И так по кругу. А банки ценят прежде всего стабильность.
Про постоянное изменение туда-сюда полностью согласен. Но возникает вопрос. По крайней мере при заявке в отделении, спрашивают, какой вы хотите кредитный лимит. При этом по факту наливают намного больше. Так зачем тогда спрашивать, если лимит все равно будет по результатам скоринга
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Kalgan
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