|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 сер, 2020 18:32
Flamingo написав:
Тут на форуме сформировалось мнение, что банки очень не любят когда клиент часто уменьшает лимит по кредитке вплоть до обнуления, а потом - спустя время - увеличивает
А банку есть какой-то профит (при отключенных страховках естественно), когда клиент использует только 25-35% от налитого кредитного лимита, а остальная часть лежит мертвым грузом на карте ?
Я вижу только один - кред .нагрузка не даст клиенту получить желаемый лимит, при открытии кредиток в других банках
-
Kalgan
-
-
- Повідомлень: 435
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 сер, 2020 18:48
Kalgan написав: Flamingo написав:
Тут на форуме сформировалось мнение, что банки очень не любят когда клиент часто уменьшает лимит по кредитке вплоть до обнуления, а потом - спустя время - увеличивает
А банку есть какой-то профит (при отключенных страховках естественно), когда клиент использует только 25-35% от налитого кредитного лимита, а остальная часть лежит мертвым грузом на карте ?
Я вижу только один - кред .нагрузка не даст клиенту получить желаемый лимит, при открытии кредиток в других банках
Краще брати ліміт стільки, скільки дає банк і не зменшувати. Жодного разу не вибирав і 20% ліміту, а останній місяць вибрав майже все і бачу, що з акцією по розстрочкам на 6 місяців тепер не вистачить ліміту і прийдеться пригашати.
-
Rimlyanin1
-
-
- Повідомлень: 188
- З нами з: 26.01.20
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 сер, 2020 18:50
Kalgan у вас довольно странное представление о кредитках. Вы правда думаете, что выделенный кредитный лимит это деньги, которые якобы где-то там лежат? А о таком понятии как "обязательство" когда-нибудь слышали? Они (обязательства выдать кредит по первому требованию клиента) в лучшем случае учитываются на внебалансе, но никакого отношения к "лежащим деньгам не имеют".
Это первый момент.
Второй момент. По вашей логике банки вообще не должны выдавать грейсовые кредитки - ведь при соблюдении клиентом всех правил - какой банку с этого профит? Никакого. Но в реале постоянно в грейсе сидит очень маленький % клиентов, остальные рано иди поздно спонсируют.
Ну и напоследок - попробуйте себя поставить на место банка и понять его логику: клиенту дали лимит, а он его менжует. Причем без понятных и видимых на то для банка причин. Ну одно изменение - это ладно, парочка - еще куда ни шло, но постоянное менжевание вызывает вопрос - что происходит? Навскидку банку приходит на ум такое: Клиент не уверен в своей способности взять, а затем вернуть предложенную сумму - поэтому боится и уменьшает лимит. А потом у него возникает фин.трабла и он его опять увеличивает. А потом опять не уверен и боится. И так по кругу. А банки ценят прежде всего стабильность. Ну и что им проще всего в такой ситуации? Естественно отказать в следующем увеличении лимита по просьбе клиента. ИМХО логика у банков в этом вопросе железная.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 4765
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 1060 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 сер, 2020 19:07
Flamingo написав:
Они (обязательства выдать кредит по первому требованию клиента) в лучшем случае учитываются на внебалансе, но никакого отношения к "лежащим деньгам не имеют".
Я писал с точки зрения клиента. Я не знаю тонкостей, как отображаются эти деньги/обязательства на балансе банка. Собственно поэтому и спросил ))
Зато при оформлении кредита/кредитной карты, всегда это спрашивают (есть ли кредитные карты в других банках и их лимит)
Flamingo написав:
Второй момент. По вашей логике банки вообще не должны выдавать грейсовые кредитки - ведь при соблюдении клиентом всех правил - какой банку с этого профит? Никакого. Но в реале постоянно в грейсе сидит очень маленький % клиентов, остальные рано иди поздно спонсируют.
С этим и вопросов не было. Знаю по родственникам, которые могут сидеть в грейсе только если я им помогу с этим ))
Flamingo написав:
Ну и напоследок - попробуйте себя поставить логику банка: клиенту дали лимит, а он его менжует. Причем без понятных и видимых на то для банка причин. Ну одно изменение - это ладно, парочка - еще куда ни шло, но постоянное менжевание вызывает вопрос - что происходит? Навскидку банку приходит на ум такое: Клиент не уверен в своей способности взять, а затем вернуть предложенную сумму - поэтому боится и уменьшает лимит. А потом у него возникает фин.трабла и он его опять увеличивает. А потом опять не уверен и боится. И так по кругу. А банки ценят прежде всего стабильность.
Про постоянное изменение туда-сюда полностью согласен. Но возникает вопрос. По крайней мере при заявке в отделении, спрашивают, какой вы хотите кредитный лимит. При этом по факту наливают намного больше. Так зачем тогда спрашивать, если лимит все равно будет по результатам скоринга
-
Kalgan
-
-
- Повідомлень: 435
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 сер, 2020 19:25
Kalgan написав:
Про постоянное изменение туда-сюда полностью согласен. Но возникает вопрос. По крайней мере при заявке в отделении, спрашивают, какой вы хотите кредитный лимит. При этом по факту наливают намного больше. Так зачем тогда спрашивать, если лимит все равно будет по результатам скоринга
Ну так чтобы постоянно банки наливали больше - честно говоря лично я с таким практически не сталкивался (а-банк уже после выдачи запрошенного лимита несколько раз увеличивал, ну и Алла при запрошенных 25 когда-то дала 50), А так чаще банки все-таки либо дают сколько просишь, либо не дают вообще. Ну а почему банки спрашивают лимит - тому есть несколько причин: для расчетов платежеспособности клиента по имеющимся данным включая данные из БКИ, для понимания насколько реально клиент оценивает свои возможности "жить по средствам" (из двух клиентов - просящих мУльон и 15 тыс. - второй вызовет бОльшее доверие), наверняка для чего-то еще...
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 4765
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 1060 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 сер, 2020 19:35
Flamingo написав: Kalgan написав:
Про постоянное изменение туда-сюда полностью согласен. Но возникает вопрос. По крайней мере при заявке в отделении, спрашивают, какой вы хотите кредитный лимит. При этом по факту наливают намного больше. Так зачем тогда спрашивать, если лимит все равно будет по результатам скоринга
Ну так чтобы постоянно банки наливали больше - честно говоря лично я с таким практически не сталкивался (а-банк уже после выдачи запрошенного лимита несколько раз увеличивал, ну и Алла при запрошенных 25 когда-то дала 50), А так чаще банки все-таки либо дают сколько просишь, либо не дают вообще. Ну а почему банки спрашивают лимит - тому есть несколько причин: для расчетов платежеспособности клиента по имеющимся данным включая данные из БКИ, для понимания насколько реально клиент оценивает свои возможности "жить по средствам" (из двух клиентов - просящих мУльон и 15 тыс. - второй вызовет бОльшее доверие), наверняка для чего-то еще...
Видимо я очень скромный клиент, который просил лимит не более двух зарплат
-
Kalgan
-
-
- Повідомлень: 435
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|42036
|5087349
|
Нед 02 сер, 2020 20:46
omb
|
|16775
|2331482
|
Нед 02 сер, 2020 14:12
Alien
|
|695
|96246
|
Нед 02 сер, 2020 13:30
rollo
|