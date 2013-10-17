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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8833883488358836

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 18:32

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:Тут на форуме сформировалось мнение, что банки очень не любят когда клиент часто уменьшает лимит по кредитке вплоть до обнуления, а потом - спустя время - увеличивает

А банку есть какой-то профит (при отключенных страховках естественно), когда клиент использует только 25-35% от налитого кредитного лимита, а остальная часть лежит мертвым грузом на карте ?

Я вижу только один - кред .нагрузка не даст клиенту получить желаемый лимит, при открытии кредиток в других банках :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 18:48

Re: Альфа-Банк

Kalgan написав:
  Flamingo написав:Тут на форуме сформировалось мнение, что банки очень не любят когда клиент часто уменьшает лимит по кредитке вплоть до обнуления, а потом - спустя время - увеличивает

А банку есть какой-то профит (при отключенных страховках естественно), когда клиент использует только 25-35% от налитого кредитного лимита, а остальная часть лежит мертвым грузом на карте ?

Я вижу только один - кред .нагрузка не даст клиенту получить желаемый лимит, при открытии кредиток в других банках :mrgreen:
Краще брати ліміт стільки, скільки дає банк і не зменшувати. Жодного разу не вибирав і 20% ліміту, а останній місяць вибрав майже все і бачу, що з акцією по розстрочкам на 6 місяців тепер не вистачить ліміту і прийдеться пригашати.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 18:50

Kalgan у вас довольно странное представление о кредитках. Вы правда думаете, что выделенный кредитный лимит это деньги, которые якобы где-то там лежат? А о таком понятии как "обязательство" когда-нибудь слышали? Они (обязательства выдать кредит по первому требованию клиента) в лучшем случае учитываются на внебалансе, но никакого отношения к "лежащим деньгам не имеют".
Это первый момент.
Второй момент. По вашей логике банки вообще не должны выдавать грейсовые кредитки - ведь при соблюдении клиентом всех правил - какой банку с этого профит? Никакого. Но в реале постоянно в грейсе сидит очень маленький % клиентов, остальные рано иди поздно спонсируют.
Ну и напоследок - попробуйте себя поставить на место банка и понять его логику: клиенту дали лимит, а он его менжует. Причем без понятных и видимых на то для банка причин. Ну одно изменение - это ладно, парочка - еще куда ни шло, но постоянное менжевание вызывает вопрос - что происходит? Навскидку банку приходит на ум такое: Клиент не уверен в своей способности взять, а затем вернуть предложенную сумму - поэтому боится и уменьшает лимит. А потом у него возникает фин.трабла и он его опять увеличивает. А потом опять не уверен и боится. И так по кругу. А банки ценят прежде всего стабильность. Ну и что им проще всего в такой ситуации? Естественно отказать в следующем увеличении лимита по просьбе клиента. ИМХО логика у банков в этом вопросе железная.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 19:07

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:Они (обязательства выдать кредит по первому требованию клиента) в лучшем случае учитываются на внебалансе, но никакого отношения к "лежащим деньгам не имеют".

Я писал с точки зрения клиента. Я не знаю тонкостей, как отображаются эти деньги/обязательства на балансе банка. Собственно поэтому и спросил ))
Зато при оформлении кредита/кредитной карты, всегда это спрашивают (есть ли кредитные карты в других банках и их лимит)
  Flamingo написав:Второй момент. По вашей логике банки вообще не должны выдавать грейсовые кредитки - ведь при соблюдении клиентом всех правил - какой банку с этого профит? Никакого. Но в реале постоянно в грейсе сидит очень маленький % клиентов, остальные рано иди поздно спонсируют.

С этим и вопросов не было. Знаю по родственникам, которые могут сидеть в грейсе только если я им помогу с этим ))
  Flamingo написав:Ну и напоследок - попробуйте себя поставить логику банка: клиенту дали лимит, а он его менжует. Причем без понятных и видимых на то для банка причин. Ну одно изменение - это ладно, парочка - еще куда ни шло, но постоянное менжевание вызывает вопрос - что происходит? Навскидку банку приходит на ум такое: Клиент не уверен в своей способности взять, а затем вернуть предложенную сумму - поэтому боится и уменьшает лимит. А потом у него возникает фин.трабла и он его опять увеличивает. А потом опять не уверен и боится. И так по кругу. А банки ценят прежде всего стабильность.

Про постоянное изменение туда-сюда полностью согласен. Но возникает вопрос. По крайней мере при заявке в отделении, спрашивают, какой вы хотите кредитный лимит. При этом по факту наливают намного больше. Так зачем тогда спрашивать, если лимит все равно будет по результатам скоринга :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 19:25

Re: Альфа-Банк

  Kalgan написав:Про постоянное изменение туда-сюда полностью согласен. Но возникает вопрос. По крайней мере при заявке в отделении, спрашивают, какой вы хотите кредитный лимит. При этом по факту наливают намного больше. Так зачем тогда спрашивать, если лимит все равно будет по результатам скоринга :mrgreen:

Ну так чтобы постоянно банки наливали больше - честно говоря лично я с таким практически не сталкивался (а-банк уже после выдачи запрошенного лимита несколько раз увеличивал, ну и Алла при запрошенных 25 когда-то дала 50), А так чаще банки все-таки либо дают сколько просишь, либо не дают вообще. Ну а почему банки спрашивают лимит - тому есть несколько причин: для расчетов платежеспособности клиента по имеющимся данным включая данные из БКИ, для понимания насколько реально клиент оценивает свои возможности "жить по средствам" (из двух клиентов - просящих мУльон и 15 тыс. - второй вызовет бОльшее доверие), наверняка для чего-то еще...
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 19:35

  Flamingo написав:
  Kalgan написав:Про постоянное изменение туда-сюда полностью согласен. Но возникает вопрос. По крайней мере при заявке в отделении, спрашивают, какой вы хотите кредитный лимит. При этом по факту наливают намного больше. Так зачем тогда спрашивать, если лимит все равно будет по результатам скоринга :mrgreen:

Ну так чтобы постоянно банки наливали больше - честно говоря лично я с таким практически не сталкивался (а-банк уже после выдачи запрошенного лимита несколько раз увеличивал, ну и Алла при запрошенных 25 когда-то дала 50), А так чаще банки все-таки либо дают сколько просишь, либо не дают вообще. Ну а почему банки спрашивают лимит - тому есть несколько причин: для расчетов платежеспособности клиента по имеющимся данным включая данные из БКИ, для понимания насколько реально клиент оценивает свои возможности "жить по средствам" (из двух клиентов - просящих мУльон и 15 тыс. - второй вызовет бОльшее доверие), наверняка для чего-то еще...

Видимо я очень скромный клиент, который просил лимит не более двух зарплат :)
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 21:19

  oleksandrblacksmith написав:Трошки поцікавився ситацією в Альфа-банку.
На сьогоднішній день є багато обмежень:
-максимальна сума по кредитним картам 75 000грн (не 200 000 як декларує банк)
-60 років максимальний вік людини на момент закінчення кредитного ліміту
-ряд галузей та професій під забороною
(список на 2 аркушах). Процент погодження близько 15%.

звідки інфа?
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 21:25

Re: Альфа-Банк

Фактически, если была подана заявка через сайт, то в отделении менеджер среди заявок может увидеть потенциальный ли вы для банка клиент. Если да, то скорее всего лимит какой-то дадут. :)
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 21:37

Вспомнил, как заходил в банк в марте 2015-го - дали "огромный" лимит аж в 1000 гривен :mrgreen: Закрыл карту через 3 месяца. И открыл уже заново через 2,5 года с лимитом в десятки раз больше :roll:
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 21:55

Сами налили лимит по старой карте. Но в новой отказали. :(
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