Додано: Нед 02 сер, 2020 18:50

Kalgan у вас довольно странное представление о кредитках. Вы правда думаете, что выделенный кредитный лимит это деньги, которые якобы где-то там лежат? А о таком понятии как "обязательство" когда-нибудь слышали? Они (обязательства выдать кредит по первому требованию клиента) в лучшем случае учитываются на внебалансе, но никакого отношения к "лежащим деньгам не имеют".

Это первый момент.

Второй момент. По вашей логике банки вообще не должны выдавать грейсовые кредитки - ведь при соблюдении клиентом всех правил - какой банку с этого профит? Никакого. Но в реале постоянно в грейсе сидит очень маленький % клиентов, остальные рано иди поздно спонсируют.

Ну и напоследок - попробуйте себя поставить на место банка и понять его логику: клиенту дали лимит, а он его менжует. Причем без понятных и видимых на то для банка причин. Ну одно изменение - это ладно, парочка - еще куда ни шло, но постоянное менжевание вызывает вопрос - что происходит? Навскидку банку приходит на ум такое: Клиент не уверен в своей способности взять, а затем вернуть предложенную сумму - поэтому боится и уменьшает лимит. А потом у него возникает фин.трабла и он его опять увеличивает. А потом опять не уверен и боится. И так по кругу. А банки ценят прежде всего стабильность. Ну и что им проще всего в такой ситуации? Естественно отказать в следующем увеличении лимита по просьбе клиента. ИМХО логика у банков в этом вопросе железная.