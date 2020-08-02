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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8834883588368837

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 23:20

  Клиент_ написав:Накопилось 5 проблем взаимодействия с банком, которые я указал в сообщении. Крайняя стала "последней каплей". Тут нужно или начинать уходить, или помочь банку снова стать лучшим по качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, каким он был еще не так давно.
Я не хочу просто наблюдать, как Альфа постепенно движется в сторону условного "шаромыги" по качеству обслуживания. Итак долго мирился со старым номером, на который шли СМСки с 2х ИНН (ваши смс могли попадать постороннему). Из десятка банков, только для Альфы смена номера оказалась большой сложностью. Приходилось поддерживать ненужную симку активной в старом телефоне только из-за Альфы. "Закрывал глаза" на отсутствие имени на именных картах и на прочие проблемы помельче.


от не закрывали бы глаза - меньше бы проблем было.
срабатывает железное правило - зачем напрягатся если и так все прокатывает?
а у аллы давно проблема с первой линией - вам просто везло если у вас сложилось другое мнение. да и не только с первой линией у аллы проблемы. с ИТ отделом тоже. как и СБ пришибленное. но благо с помощью офпреда можно эти проблемы решать - и ваши проблемы порешает. как другие клиенты работают с аллой я вообще не понимаю.
но идеальных нету в БСУ кстати. приходится мириться с плюсами и минусами в любом банке.

ЗЫ
и кстати по поводу того что сути не меняет кто был инициатором выпуска карт.
если вы были инициатором - значит вы были заинтересованы в карте. а значит могли бы и позвонить в банк спросить где карты а не ждать смски. канал доставки информации через смс - это ненадежный канал доставки. был у знакомого прикол с судовыми письмами - почта отправила смс а он не получил ее что на почте письмо из суда. но суд это не волновало по какой причине он не получил письмо - заседание провели без него.
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 01:11

Re: Альфа-Банк

  oleksandrblacksmith написав:-максимальна сума по кредитним картам 75 000грн (не 200 000 як декларує банк)

лпп, у меня 200
Seva
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 03:00

Альфа-Банк змінює ліміти по Карткам та на операції My Alfa-b

З 1 вересня 2020 року АТ «Альфа-Банк» змінює добові ліміти для Карток Банку та ліміти на операції у Системі Інтернет-сервісу «My Alfa-bank».

Нові ліміти по Карткам Банку будуть діяти для усіх Карток, окрім тих Карток коли Держатель Картки змінив їх самостійно: через службу підтримки Банку, через систему Інтернет-сервісу «My Alfa-bank» або за заявою звернувшись до Банку.


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Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 07:58

  oleksandrblacksmith написав:Доброго дня. Питання до представника банку:
Мав в альфа-банку 6 кредитних карт, в т.ч. преміальні, депозити.
Звернувся за отриманням нової кредитної карти - отримав 2 поспіль відмови.
Працюю офійно. Зможете допомогти?

oleksandrblacksmith, добрый день. Банк имеет право отказать в оформлении кредитных продуктов. На это я повлиять не могу. Можете попробовать повторно подать заявку через 45 дней.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 08:04

  2XL написав:Альфа банк, 22.06 заказал в отделение допки к кредитным картам. Я понимаю карантин, могли не успеть за неделю... но что бы вообще забить?!

2XL, добрый день. Две доп.карты находятся в отделении.
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 08:07

  AVF написав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как проходит процесс подвязки перевыпущенного Эко максимума к Подяке? На сайте не привязывает, поддержка Альфы переводит стрелки на Эко, а их горячая линия озвучивает треш "картой нельзя платить 3 недели, потом она автоматически сама подвяжется.Если же сделал хоть одну покупку, то подвязки не будет, и нужно ее заново перевыпускать." А я одну покупку уже сделал вчера... И может у кого-то есть опыт, начислят ли мне за нее бонусы?

AVF, добрый день. Напишите номер счета в ЛС, попробую помочь.
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 08:15

  Клиент_ написав:Добрый день всем!
Второй раунд общения с банком побудил написать сюда, хотя ранее не собирался. Лонгрид. Накопилось.

Клиент_, добрый день. Напишите ваш ИНН и ИНН жены в личку, помогу.
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