Клиент_ написав:Накопилось 5 проблем взаимодействия с банком, которые я указал в сообщении. Крайняя стала "последней каплей". Тут нужно или начинать уходить, или помочь банку снова стать лучшим по качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, каким он был еще не так давно. Я не хочу просто наблюдать, как Альфа постепенно движется в сторону условного "шаромыги" по качеству обслуживания. Итак долго мирился со старым номером, на который шли СМСки с 2х ИНН (ваши смс могли попадать постороннему). Из десятка банков, только для Альфы смена номера оказалась большой сложностью. Приходилось поддерживать ненужную симку активной в старом телефоне только из-за Альфы. "Закрывал глаза" на отсутствие имени на именных картах и на прочие проблемы помельче.
от не закрывали бы глаза - меньше бы проблем было. срабатывает железное правило - зачем напрягатся если и так все прокатывает? а у аллы давно проблема с первой линией - вам просто везло если у вас сложилось другое мнение. да и не только с первой линией у аллы проблемы. с ИТ отделом тоже. как и СБ пришибленное. но благо с помощью офпреда можно эти проблемы решать - и ваши проблемы порешает. как другие клиенты работают с аллой я вообще не понимаю. но идеальных нету в БСУ кстати. приходится мириться с плюсами и минусами в любом банке.
ЗЫ и кстати по поводу того что сути не меняет кто был инициатором выпуска карт. если вы были инициатором - значит вы были заинтересованы в карте. а значит могли бы и позвонить в банк спросить где карты а не ждать смски. канал доставки информации через смс - это ненадежный канал доставки. был у знакомого прикол с судовыми письмами - почта отправила смс а он не получил ее что на почте письмо из суда. но суд это не волновало по какой причине он не получил письмо - заседание провели без него.
З 1 вересня 2020 року АТ «Альфа-Банк» змінює добові ліміти для Карток Банку та ліміти на операції у Системі Інтернет-сервісу «My Alfa-bank».
Нові ліміти по Карткам Банку будуть діяти для усіх Карток, окрім тих Карток коли Держатель Картки змінив їх самостійно: через службу підтримки Банку, через систему Інтернет-сервісу «My Alfa-bank» або за заявою звернувшись до Банку.
oleksandrblacksmith написав:Доброго дня. Питання до представника банку: Мав в альфа-банку 6 кредитних карт, в т.ч. преміальні, депозити. Звернувся за отриманням нової кредитної карти - отримав 2 поспіль відмови. Працюю офійно. Зможете допомогти?
oleksandrblacksmith, добрый день. Банк имеет право отказать в оформлении кредитных продуктов. На это я повлиять не могу. Можете попробовать повторно подать заявку через 45 дней.
AVF написав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как проходит процесс подвязки перевыпущенного Эко максимума к Подяке? На сайте не привязывает, поддержка Альфы переводит стрелки на Эко, а их горячая линия озвучивает треш "картой нельзя платить 3 недели, потом она автоматически сама подвяжется.Если же сделал хоть одну покупку, то подвязки не будет, и нужно ее заново перевыпускать." А я одну покупку уже сделал вчера... И может у кого-то есть опыт, начислят ли мне за нее бонусы?
AVF, добрый день. Напишите номер счета в ЛС, попробую помочь.