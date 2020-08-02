Додано: Нед 02 сер, 2020 23:20

Клиент_ написав: Накопилось 5 проблем взаимодействия с банком, которые я указал в сообщении. Крайняя стала "последней каплей". Тут нужно или начинать уходить, или помочь банку снова стать лучшим по качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, каким он был еще не так давно.

Я не хочу просто наблюдать, как Альфа постепенно движется в сторону условного "шаромыги" по качеству обслуживания. Итак долго мирился со старым номером, на который шли СМСки с 2х ИНН (ваши смс могли попадать постороннему). Из десятка банков, только для Альфы смена номера оказалась большой сложностью. Приходилось поддерживать ненужную симку активной в старом телефоне только из-за Альфы. "Закрывал глаза" на отсутствие имени на именных картах и на прочие проблемы помельче. Накопилось 5 проблем взаимодействия с банком, которые я указал в сообщении. Крайняя стала "последней каплей". Тут нужно или начинать уходить, или помочь банку снова стать лучшим по качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, каким он был еще не так давно.Я не хочу просто наблюдать, как Альфа постепенно движется в сторону условного "шаромыги" по качеству обслуживания. Итак долго мирился со старым номером, на который шли СМСки с 2х ИНН (ваши смс могли попадать постороннему). Из десятка банков, только для Альфы смена номера оказалась большой сложностью. Приходилось поддерживать ненужную симку активной в старом телефоне только из-за Альфы. "Закрывал глаза" на отсутствие имени на именных картах и на прочие проблемы помельче.

от не закрывали бы глаза - меньше бы проблем было.срабатывает железное правило - зачем напрягатся если и так все прокатывает?а у аллы давно проблема с первой линией - вам просто везло если у вас сложилось другое мнение. да и не только с первой линией у аллы проблемы. с ИТ отделом тоже. как и СБ пришибленное. но благо с помощью офпреда можно эти проблемы решать - и ваши проблемы порешает. как другие клиенты работают с аллой я вообще не понимаю.но идеальных нету в БСУ кстати. приходится мириться с плюсами и минусами в любом банке.ЗЫи кстати по поводу того что сути не меняет кто был инициатором выпуска карт.если вы были инициатором - значит вы были заинтересованы в карте. а значит могли бы и позвонить в банк спросить где карты а не ждать смски. канал доставки информации через смс - это ненадежный канал доставки. был у знакомого прикол с судовыми письмами - почта отправила смс а он не получил ее что на почте письмо из суда. но суд это не волновало по какой причине он не получил письмо - заседание провели без него.