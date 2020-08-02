У меня 2 кредитки, обе "эко-максимум".
Правильно ли я понимаю, сделав покупку кредиткой до 31.10.2020, я смогу ее оформить в оплату частями на 6мес без переплат, поменяв срок с 24 на 6 по ссылке из СМС перед подтверждением?
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Додано: Пон 03 сер, 2020 14:27
Про акцию с рассрочками на 6 месяцев)
У меня 2 кредитки, обе "эко-максимум".
Правильно ли я понимаю, сделав покупку кредиткой до 31.10.2020, я смогу ее оформить в оплату частями на 6мес без переплат, поменяв срок с 24 на 6 по ссылке из СМС перед подтверждением?
ВВХ - ПНХ!
Додано: Пон 03 сер, 2020 14:33
Додано: Пон 03 сер, 2020 15:06
Какое сейчас ограничение на количество кредиток "эко-максимум" на одного клиента?
ВВХ - ПНХ!
Додано: Пон 03 сер, 2020 15:08
Re: Альфа-Банк
3 шт будь-яких кредитки на один ІНН.
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