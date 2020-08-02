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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 сер, 2020 14:27
У меня 2 кредитки, обе "эко-максимум".
Правильно ли я понимаю, сделав покупку кредиткой до 31.10.2020, я смогу ее оформить в оплату частями на 6мес без переплат, поменяв срок с 24 на 6 по ссылке из СМС перед подтверждением?
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Додано: Пон 03 сер, 2020 14:33
romanauscas написав:
У меня 2 кредитки, обе "эко-максимум".
Правильно ли я понимаю, сделав покупку кредиткой до 31.10.2020, я смогу ее оформить в оплату частями на 6мес без переплат, поменяв срок с 24 на 6 по ссылке из СМС перед подтверждением?
romanauscas, добрый день. Да.
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Додано: Пон 03 сер, 2020 15:06
Alfa_Bank написав: romanauscas написав:
У меня 2 кредитки, обе "эко-максимум".
Правильно ли я понимаю, сделав покупку кредиткой до 31.10.2020, я смогу ее оформить в оплату частями на 6мес без переплат, поменяв срок с 24 на 6 по ссылке из СМС перед подтверждением?
romanauscas, добрый день. Да.
Какое сейчас ограничение на количество кредиток "эко-максимум" на одного клиента?
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Додано: Пон 03 сер, 2020 15:08
3 шт будь-яких кредитки на один ІНН.
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Додано: Пон 03 сер, 2020 15:19
romanauscas написав:
У меня 2 кредитки, обе "эко-максимум".
Правильно ли я понимаю, сделав покупку кредиткой до 31.10.2020, я смогу ее оформить в оплату частями на 6мес без переплат, поменяв срок с 24 на 6 по ссылке из СМС перед подтверждением?
Кредитки связаны с двумя аккаунтами ЭКО на сайте подяки или с одним?
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Додано: Пон 03 сер, 2020 15:38
Kevin написав: romanauscas написав:
У меня 2 кредитки, обе "эко-максимум".
Правильно ли я понимаю, сделав покупку кредиткой до 31.10.2020, я смогу ее оформить в оплату частями на 6мес без переплат, поменяв срок с 24 на 6 по ссылке из СМС перед подтверждением?
Кредитки связаны с двумя аккаунтами ЭКО на сайте подяки или с одним?
Все в одном аккаунте.
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Додано: Пон 03 сер, 2020 16:04
romanauscas написав: Kevin написав: romanauscas написав:
У меня 2 кредитки, обе "эко-максимум".
Правильно ли я понимаю, сделав покупку кредиткой до 31.10.2020, я смогу ее оформить в оплату частями на 6мес без переплат, поменяв срок с 24 на 6 по ссылке из СМС перед подтверждением?
Кредитки связаны с двумя аккаунтами ЭКО на сайте подяки или с одним?
Все в одном аккаунте.
Приветственные бонусы за первую операцию по двум кредиткам начислены или только по одной?
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Додано: Пон 03 сер, 2020 16:15
Kevin написав: romanauscas написав: Kevin написав:
Кредитки связаны с двумя аккаунтами ЭКО на сайте подяки или с одним?
Все в одном аккаунте.
Приветственные бонусы за первую операцию по двум кредиткам начислены или только по одной?
по обеим были начислены, давно было дело (вторая карта подключалась в 2018 году).
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Додано: Пон 03 сер, 2020 16:21
romanauscas написав:
по обеим были начислены, давно было дело (вторая карта подключалась в 2018 году).
Суммарный лимит по бонусам на 2 карты будет 1000 грн или 500 грн? Не проверяли?
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Додано: Пон 03 сер, 2020 16:29
Kevin написав: romanauscas написав:
по обеим были начислены, давно было дело (вторая карта подключалась в 2018 году).
Суммарный лимит по бонусам на 2 карты будет 1000 грн или 500 грн? Не проверяли?
2*500
реально было пару раз 500 + до500
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Пон 03 сер, 2020 15:56
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