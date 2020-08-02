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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8835883688378838

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 14:27

Про акцию с рассрочками на 6 месяцев)

У меня 2 кредитки, обе "эко-максимум".
Правильно ли я понимаю, сделав покупку кредиткой до 31.10.2020, я смогу ее оформить в оплату частями на 6мес без переплат, поменяв срок с 24 на 6 по ссылке из СМС перед подтверждением?
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 14:33

  romanauscas написав:У меня 2 кредитки, обе "эко-максимум".
Правильно ли я понимаю, сделав покупку кредиткой до 31.10.2020, я смогу ее оформить в оплату частями на 6мес без переплат, поменяв срок с 24 на 6 по ссылке из СМС перед подтверждением?

romanauscas, добрый день. Да.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 15:06

  Alfa_Bank написав:
  romanauscas написав:У меня 2 кредитки, обе "эко-максимум".
Правильно ли я понимаю, сделав покупку кредиткой до 31.10.2020, я смогу ее оформить в оплату частями на 6мес без переплат, поменяв срок с 24 на 6 по ссылке из СМС перед подтверждением?

romanauscas, добрый день. Да.


Какое сейчас ограничение на количество кредиток "эко-максимум" на одного клиента? :roll:
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 15:08

Re: Альфа-Банк

3 шт будь-яких кредитки на один ІНН.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 15:19

  romanauscas написав:У меня 2 кредитки, обе "эко-максимум".
Правильно ли я понимаю, сделав покупку кредиткой до 31.10.2020, я смогу ее оформить в оплату частями на 6мес без переплат, поменяв срок с 24 на 6 по ссылке из СМС перед подтверждением?


Кредитки связаны с двумя аккаунтами ЭКО на сайте подяки или с одним?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 15:38

  Kevin написав:
  romanauscas написав:У меня 2 кредитки, обе "эко-максимум".
Правильно ли я понимаю, сделав покупку кредиткой до 31.10.2020, я смогу ее оформить в оплату частями на 6мес без переплат, поменяв срок с 24 на 6 по ссылке из СМС перед подтверждением?


Кредитки связаны с двумя аккаунтами ЭКО на сайте подяки или с одним?


Все в одном аккаунте.
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 16:04

  romanauscas написав:
  Kevin написав:
  romanauscas написав:У меня 2 кредитки, обе "эко-максимум".
Правильно ли я понимаю, сделав покупку кредиткой до 31.10.2020, я смогу ее оформить в оплату частями на 6мес без переплат, поменяв срок с 24 на 6 по ссылке из СМС перед подтверждением?


Кредитки связаны с двумя аккаунтами ЭКО на сайте подяки или с одним?


Все в одном аккаунте.


Приветственные бонусы за первую операцию по двум кредиткам начислены или только по одной?
Kevin
 
Повідомлень: 412
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 16:15

  Kevin написав:
  romanauscas написав:
  Kevin написав:Кредитки связаны с двумя аккаунтами ЭКО на сайте подяки или с одним?


Все в одном аккаунте.


Приветственные бонусы за первую операцию по двум кредиткам начислены или только по одной?


по обеим были начислены, давно было дело (вторая карта подключалась в 2018 году).
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 16:21

  romanauscas написав:
по обеим были начислены, давно было дело (вторая карта подключалась в 2018 году).


Суммарный лимит по бонусам на 2 карты будет 1000 грн или 500 грн? Не проверяли?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 16:29

  Kevin написав:
  romanauscas написав:
по обеим были начислены, давно было дело (вторая карта подключалась в 2018 году).


Суммарный лимит по бонусам на 2 карты будет 1000 грн или 500 грн? Не проверяли?

2*500
реально было пару раз 500 + до500
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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