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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 сер, 2020 03:17
oleksandrblacksmith написав:
-максимальна сума по кредитним картам 75 000грн (не 200 000 як декларує банк)
обманывают, точно более 90К (буквально на днях подняли выше 75).
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