Додано: Вів 04 сер, 2020 10:03

можно ли пополнить действующий депозит с денег, которые отражаются на счете (поступили после окончания срока старого депозита), но нет карты (не хочется ругаться, но пакетные карты закончились по сроку в июле 2020г. и до сих пор банк на выдал новые, даже после обращения в отделение, сказали, что кто-то там не позвонил мне, чтобы уточнить куда я хочу получить перевыпущенные карты, и ...где находится это место, где находятся мои карты?!).

и хотелось бы уточнить - есть ли мои новые карты в природе (перевыпущенные по окончании срока действия автоматически) или их еще не выпустили вообще?