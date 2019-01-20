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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8837883888398840>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 03:17

Re: Альфа-Банк

  oleksandrblacksmith написав:-максимальна сума по кредитним картам 75 000грн (не 200 000 як декларує банк)

обманывают, точно более 90К (буквально на днях подняли выше 75).
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:03

вопрос представителю

можно ли пополнить действующий депозит с денег, которые отражаются на счете (поступили после окончания срока старого депозита), но нет карты (не хочется ругаться, но пакетные карты закончились по сроку в июле 2020г. и до сих пор банк на выдал новые, даже после обращения в отделение, сказали, что кто-то там не позвонил мне, чтобы уточнить куда я хочу получить перевыпущенные карты, и ...где находится это место, где находятся мои карты?!).
и хотелось бы уточнить - есть ли мои новые карты в природе (перевыпущенные по окончании срока действия автоматически) или их еще не выпустили вообще?
vililit
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:19

  vililit написав:можно ли пополнить действующий депозит с денег, которые отражаются на счете (поступили после окончания срока старого депозита), но нет карты (не хочется ругаться, но пакетные карты закончились по сроку в июле 2020г. и до сих пор банк на выдал новые, даже после обращения в отделение, сказали, что кто-то там не позвонил мне, чтобы уточнить куда я хочу получить перевыпущенные карты, и ...где находится это место, где находятся мои карты?!).
и хотелось бы уточнить - есть ли мои новые карты в природе (перевыпущенные по окончании срока действия автоматически) или их еще не выпустили вообще?

vililit, добрый день. Новые карты автоматически не выпущены, для перевыпуска обратитесь на горячую линию или в чат мобильного приложения. Поскольку пластик не активен, пополнить депозит в банкинге нет возможности. Можете в отделении получить средства по заявлению с карт.счтета и пополнить депозит.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:23

Alfa_Bank
А какой общий максимально возможный кредитный лимит на клиента по всем (трём) картам - тоже 200 тысяч?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:37

  Vorlon написав:Alfa_Bank
А какой общий максимально возможный кредитный лимит на клиента по всем (трём) картам - тоже 200 тысяч?

Vorlon, добрый день. 200 тыс. это максимальный лимит на одну карту. Общий по всем КК зависит от ситуации.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:44

Alfa_Bank
наверное я зря благодарила вас ранее - это ваш ответ мне в личку о моих картах (после общения здесь на форуме)
Re: Альфа-Банк
Відправлено на: П'ят 29 тра, 2020 15:55
Від: Alfa_Bank (online)
Кому: vililit
Обе карты будут перевыпущены автоматически. Вам придет смс с информацией о адресе доставки. Если нужно будет изменить его, обратитесь на горячую линию.

я вам поверила, ок, автоматически

а теперь 04.08.2020г. вы говорите обратное "vililit, добрый день. Новые карты автоматически не выпущены, для перевыпуска обратитесь на горячую линию или в чат мобильного приложения.",
т.е. доверия вашим словам - 0? вы сказали мне неправду
vililit
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:52

  Alfa_Bank написав:
  vililit написав:а под мои депозиты банк не обязан будет автоматически перевыпускать карты? что депозиты будут "висеть" без карт? гривневой картой я пользуюсь - пополняю депозит, евровая - только для движения под евровый депо "лежит"

Не обязан. Счет остается активным. Карту при желании перевыпускаете сами. Напишите ИНН, проверю будет ли автоматический перевыпуск.


ваш ответ мне в личку был на вот это ваше сообщение, т.е. мягко сказать вы меня обманули?
vililit
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:58

  vililit написав:Alfa_Bank
наверное я зря благодарила вас ранее - это ваш ответ мне в личку о моих картах (после общения здесь на форуме)
Re: Альфа-Банк
Відправлено на: П'ят 29 тра, 2020 15:55
Від: Alfa_Bank (online)
Кому: vililit
Обе карты будут перевыпущены автоматически. Вам придет смс с информацией о адресе доставки. Если нужно будет изменить его, обратитесь на горячую линию.

я вам поверила, ок, автоматически

а теперь 04.08.2020г. вы говорите обратное "vililit, добрый день. Новые карты автоматически не выпущены, для перевыпуска обратитесь на горячую линию или в чат мобильного приложения.",
т.е. доверия вашим словам - 0? вы сказали мне неправду

Да, вы правы. Сделки на автоматический перевыпуск действительно есть, поэтому так и отвечала ранее. Но карты в связи с тех.причинами по ним не выпущены. Могу попросить, чтоб с вами связались и зафиксировали перевыпуск карт.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 11:00

  Alfa_Bank написав:
  vililit написав:Alfa_Bank
наверное я зря благодарила вас ранее - это ваш ответ мне в личку о моих картах (после общения здесь на форуме)
Re: Альфа-Банк
Відправлено на: П'ят 29 тра, 2020 15:55
Від: Alfa_Bank (online)
Кому: vililit
Обе карты будут перевыпущены автоматически. Вам придет смс с информацией о адресе доставки. Если нужно будет изменить его, обратитесь на горячую линию.

я вам поверила, ок, автоматически

а теперь 04.08.2020г. вы говорите обратное "vililit, добрый день. Новые карты автоматически не выпущены, для перевыпуска обратитесь на горячую линию или в чат мобильного приложения.",
т.е. доверия вашим словам - 0? вы сказали мне неправду

Да, вы правы. Сделки на автоматический перевыпуск действительно есть, поэтому так и отвечала ранее. Но карты в связи с тех.причинами по ним не выпущены. Могу попросить, чтоб с вами связались и зафиксировали перевыпуск карт.


вы хотите сказать, что во время моего посещения отделения 29.07.2020г. меня тоже обманули?! - карты так и не выпущены?!
мне сказали, что карты перевыпущены, но они просто не уточнили у меня по телефону как мне их отдать (в отделении или по почте прислать)?! и обещали на этой неделе отдать эти карты мне здесь в отделении (я уточнила что для них означает на следующей неделе - поконкретнее - сказали с понедельника, сегодня вторник, а вы говорите, что карт нет и нужно "зафиксировать выпуск"?!)
vililit
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 11:03

  Alfa_Bank написав:
  vililit написав:Alfa_Bank
наверное я зря благодарила вас ранее - это ваш ответ мне в личку о моих картах (после общения здесь на форуме)
Re: Альфа-Банк
Відправлено на: П'ят 29 тра, 2020 15:55
Від: Alfa_Bank (online)
Кому: vililit
Обе карты будут перевыпущены автоматически. Вам придет смс с информацией о адресе доставки. Если нужно будет изменить его, обратитесь на горячую линию.

я вам поверила, ок, автоматически

а теперь 04.08.2020г. вы говорите обратное "vililit, добрый день. Новые карты автоматически не выпущены, для перевыпуска обратитесь на горячую линию или в чат мобильного приложения.",
т.е. доверия вашим словам - 0? вы сказали мне неправду

Да, вы правы. Сделки на автоматический перевыпуск действительно есть, поэтому так и отвечала ранее. Но карты в связи с тех.причинами по ним не выпущены. Могу попросить, чтоб с вами связались и зафиксировали перевыпуск карт.


Причиной отсутствия автоматического перевыпуска может быть наличие двух основных карт на счету с одинаковым сроком действия?
Kevin
 
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