Додано: Вів 04 сер, 2020 11:35

Alfa_Bank написав: vililit написав: Alfa_Bank

она не говорила про перевыпуск ,

она говорила про способ доставки, т.е. обманывала как и вы?

отделение - пр. Мира 87а отделение - пр. Мира 87а

На уточнении. Отпишусь. На уточнении. Отпишусь.

подарок как раз на мой день рождения я получила от Альфа-банка

"хороший" такой, похоже, чтовместо того, чтобы выдать карты как обещали