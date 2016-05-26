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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 сер, 2020 11:06
Kevin
никаких других карт в этом банке, кроме тех, по которым закончился срок действия у меня нет, вообще
Востаннє редагувалось vililit
в Вів 04 сер, 2020 11:08, всього редагувалось 1 раз.
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vililit
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Додано: Вів 04 сер, 2020 11:08
vililit написав:
вы хотите сказать, что во время моего посещения отделения 29.07.2020г. меня тоже обманули?! - карты так и не выпущены?!
мне сказали, что карты перевыпущены, но они просто не уточнили у меня по телефону как мне их отдать (в отделении или по почте прислать)?! и обещали на этой неделе отдать эти карты мне здесь в отделении (я уточнила что для них означает на следующей неделе - поконкретнее - сказали с понедельника, сегодня вторник, а вы говорите, что карт нет и нужно "зафиксировать выпуск"?!)
Подскажите, в какое отделение обращались, уточню у специалиста, возможно, он подал запрос на перевыпуск другим способом.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 11:10
Alfa_Bank
она не говорила про перевыпуск ,
она говорила про способ доставки, т.е. обманывала как и вы?
отделение - пр. Мира 87а
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vililit
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Додано: Вів 04 сер, 2020 11:14
vililit написав:Alfa_Bank она не говорила про перевыпуск ,
она говорила про способ доставки, т.е. обманывала как и вы?
отделение - пр. Мира 87а
На уточнении. Отпишусь.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 11:35
Alfa_Bank написав: vililit написав:Alfa_Bank она не говорила про перевыпуск ,
она говорила про способ доставки, т.е. обманывала как и вы?
отделение - пр. Мира 87а
На уточнении. Отпишусь.
"хороший" такой подарок как раз на мой день рождения я получила от Альфа-банка
, похоже, что обманули дважды
вместо того, чтобы выдать карты как обещали
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vililit
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Додано: Вів 04 сер, 2020 11:39
vililit З днем народження!!!
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Додано: Вів 04 сер, 2020 11:42
Alien
спасибо, я таки напросилась хоть здесь
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vililit
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Додано: Вів 04 сер, 2020 11:46
MASolomko написав:
ps Разблокироваться карта никак не хочет.
Сегодня обнаружил, что карта разблокирована и мобильное приложение предлагает её активировать установкой на неё ПИН. Видимо после её изготовления запрос сей обработался.
Теперь уверен, что оплата токеном оплатить получиться
Вот вопрос.
Я правильно понимаю? Если по старой карте страховки отключены, то в следующую РД ничего не снимется за них. А после РД+1 мониторить страховки по новой карте
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MASolomko
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Додано: Вів 04 сер, 2020 11:56
MASolomko написав:
Вот вопрос.
Я правильно понимаю? Если по старой карте страховки отключены, то в следующую РД ничего не снимется за них. А после РД+1 мониторить страховки по новой карте
MASolomko, добрый день. Страховка от НС может включиться и списаться в РД. Страховку от ФР можете проверить уже после активации карты.
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