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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8837883888398840

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 11:06

Kevin
никаких других карт в этом банке, кроме тех, по которым закончился срок действия у меня нет, вообще
Востаннє редагувалось vililit в Вів 04 сер, 2020 11:08, всього редагувалось 1 раз.
vililit
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 11:08

  vililit написав:вы хотите сказать, что во время моего посещения отделения 29.07.2020г. меня тоже обманули?! - карты так и не выпущены?!
мне сказали, что карты перевыпущены, но они просто не уточнили у меня по телефону как мне их отдать (в отделении или по почте прислать)?! и обещали на этой неделе отдать эти карты мне здесь в отделении (я уточнила что для них означает на следующей неделе - поконкретнее - сказали с понедельника, сегодня вторник, а вы говорите, что карт нет и нужно "зафиксировать выпуск"?!)

Подскажите, в какое отделение обращались, уточню у специалиста, возможно, он подал запрос на перевыпуск другим способом.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 11:10

Alfa_Bank
она не говорила про перевыпуск ,
она говорила про способ доставки, т.е. обманывала как и вы?
отделение - пр. Мира 87а
vililit
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 11:14

  vililit написав:Alfa_Bank
она не говорила про перевыпуск ,
она говорила про способ доставки, т.е. обманывала как и вы?
отделение - пр. Мира 87а

На уточнении. Отпишусь.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 9143
З нами з: 18.02.13
Подякував: 77 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 11:35

  Alfa_Bank написав:
  vililit написав:Alfa_Bank
она не говорила про перевыпуск ,
она говорила про способ доставки, т.е. обманывала как и вы?
отделение - пр. Мира 87а

На уточнении. Отпишусь.

"хороший" такой подарок как раз на мой день рождения я получила от Альфа-банка, похоже, что обманули дважды вместо того, чтобы выдать карты как обещали
vililit
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 11:39

vililit З днем народження!!!
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Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 11:42

Alien
спасибо, я таки напросилась хоть здесь :D
vililit
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 11:46

Re: Альфа-Банк

  MASolomko написав:ps Разблокироваться карта никак не хочет.
Сегодня обнаружил, что карта разблокирована и мобильное приложение предлагает её активировать установкой на неё ПИН. Видимо после её изготовления запрос сей обработался.

Теперь уверен, что оплата токеном оплатить получиться :)

Вот вопрос.
Я правильно понимаю? Если по старой карте страховки отключены, то в следующую РД ничего не снимется за них. А после РД+1 мониторить страховки по новой карте
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 11:56

  MASolomko написав:
Вот вопрос.
Я правильно понимаю? Если по старой карте страховки отключены, то в следующую РД ничего не снимется за них. А после РД+1 мониторить страховки по новой карте

MASolomko, добрый день. Страховка от НС может включиться и списаться в РД. Страховку от ФР можете проверить уже после активации карты.
Alfa_Bank
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  #<1 ... 8837883888398840
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