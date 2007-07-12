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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8838883988408841

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 12:51

  Ivanhoe написав:Кто-то в курсе какая ситуаций с переходом платежей 23/7? Нацбанк пишет что Альфа уже пробовала

То есть новости на сайте банка вы не читаете, как и данный форум. А вот НБУ - читаете, странно...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 14:11

Re: Альфа-Банк

В мобильном приложении в сервисах карты есть "Управление лимитами".

1 Это же управление суточными лимитами?
2 Там в понятии под "покупками" учитываются только торговые операции или же ещё и P2P?
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 14:12

  MASolomko написав:В мобильном приложении в сервисах карты есть "Управление лимитами".

1 Это же управление суточными лимитами?
2 Там в понятии под "покупками" учитываются только торговые операции или же ещё и P2P?

1. Суточные.
2. Р2Р не учитываются.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 14:33

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, в этом случае есть пожелание — в окне управления лимитами укажите, что это лимиты суточные. Нигде это не написано. :/
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 14:36

  MASolomko написав:Alfa_Bank, в этом случае есть пожелание — в окне управления лимитами укажите, что это лимиты суточные. Нигде это не написано. :/

Пожелание передам.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 15:13

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  2XL написав:Альфа банк, 22.06 заказал в отделение допки к кредитным картам. Я понимаю карантин, могли не успеть за неделю... но что бы вообще забить?!

2XL, добрый день. Две доп.карты находятся в отделении.
Спасибо. Есть смысл спрашивать почему банк никак не уведомил?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 15:17

  2XL написав:
Alfa_Bank написав:
  2XL написав:Альфа банк, 22.06 заказал в отделение допки к кредитным картам. Я понимаю карантин, могли не успеть за неделю... но что бы вообще забить?!

2XL, добрый день. Две доп.карты находятся в отделении.
Спасибо. Есть смысл спрашивать почему банк никак не уведомил?

смс не всегда приходят, поэтому лучше самостоятельно уточнять :roll:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 15:19

  Alfa_Bank написав:смс не всегда приходят

И не всегда отправляют )
mustbe
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