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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 сер, 2020 12:51
Ivanhoe написав:
Кто-то в курсе какая ситуаций с переходом платежей 23/7? Нацбанк пишет что Альфа уже пробовала
То есть новости на сайте банка вы не читаете, как и данный форум. А вот НБУ - читаете, странно...
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Vorlon
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Додано: Вів 04 сер, 2020 14:11
В мобильном приложении в сервисах карты есть "Управление лимитами".
1 Это же управление суточными лимитами?
2 Там в понятии под "покупками" учитываются только торговые операции или же ещё и P2P?
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Додано: Вів 04 сер, 2020 14:12
MASolomko написав:
В мобильном приложении в сервисах карты есть "Управление лимитами".
1 Это же управление суточными лимитами?
2 Там в понятии под "покупками" учитываются только торговые операции или же ещё и P2P?
1. Суточные.
2. Р2Р не учитываются.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 04 сер, 2020 14:33
Alfa_Bank, в этом случае есть пожелание — в окне управления лимитами укажите, что это лимиты суточные. Нигде это не написано. :/
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Додано: Вів 04 сер, 2020 14:36
MASolomko написав:
Alfa_Bank, в этом случае есть пожелание — в окне управления лимитами укажите, что это лимиты суточные. Нигде это не написано. :/
Пожелание передам.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 04 сер, 2020 15:13
Alfa_Bank написав: 2XL написав:
Альфа банк, 22.06 заказал в отделение допки к кредитным картам. Я понимаю карантин, могли не успеть за неделю... но что бы вообще забить?!
2XL, добрый день. Две доп.карты находятся в отделении.
Спасибо. Есть смысл спрашивать почему банк никак не уведомил?
Размер имеет значение.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 15:17
2XL написав: Alfa_Bank написав: 2XL написав:
Альфа банк, 22.06 заказал в отделение допки к кредитным картам. Я понимаю карантин, могли не успеть за неделю... но что бы вообще забить?!
2XL, добрый день. Две доп.карты находятся в отделении.
Спасибо. Есть смысл спрашивать почему банк никак не уведомил?
смс не всегда приходят, поэтому лучше самостоятельно уточнять
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Додано: Вів 04 сер, 2020 15:19
Alfa_Bank написав:
смс не всегда приходят
И не всегда отправляют )
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