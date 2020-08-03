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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8839884088418842

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 18:34

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:смс не всегда приходят, поэтому лучше самостоятельно уточнять :roll:
Отправьте одного из отдела диджитализации в ПУМБ. Пусть у них научиться в интернет-банкинге рисовать состояние доставки карты ;)

К тому же у вас же есть мобильное приложение, которое принимает Push. В крайнем случае, в выписке отобразить уведомление о необходимости прийти в отделение за картами :D
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 18:44

  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:смс не всегда приходят, поэтому лучше самостоятельно уточнять :roll:
Отправьте одного из отдела диджитализации в ПУМБ. Пусть у них научиться в интернет-банкинге рисовать состояние доставки карты ;)

К тому же у вас же есть мобильное приложение, которое принимает Push. В крайнем случае, в выписке отобразить уведомление о необходимости прийти в отделение за картами :D

Под капотом отображением в интернет банкинге лежит большая глыба бэкофиса и интеграции разных систем.

У Аллы исторически сложилась ситуация, когда левая рука у нее не знает что делает правая и смена коек(добавление отдела или название его диджитал) ничего не изменило.

Им нужно нанять кого-то типа Витязя, чтобы сначала построил процессы.
А потом это процессы отобразить где угодно не проблема :)
curiousobro
 
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