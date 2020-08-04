|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 сер, 2020 18:34
Alfa_Bank написав:
смс не всегда приходят, поэтому лучше самостоятельно уточнять
Отправьте одного из отдела диджитализации в ПУМБ. Пусть у них научиться в интернет-банкинге рисовать состояние доставки карты
К тому же у вас же есть мобильное приложение, которое принимает Push. В крайнем случае, в выписке отобразить уведомление о необходимости прийти в отделение за картами
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 2215
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 180 раз.
- Подякували: 302 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 04 сер, 2020 18:44
Под капотом отображением в интернет банкинге лежит большая глыба бэкофиса и интеграции разных систем.
У Аллы исторически сложилась ситуация, когда левая рука у нее не знает что делает правая и смена коек(добавление отдела или название его диджитал) ничего не изменило.
Им нужно нанять кого-то типа Витязя, чтобы сначала построил процессы.
А потом это процессы отобразить где угодно не проблема
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 2749
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 423 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 04 сер, 2020 21:50
Подскажите, в категорию для кэшбэка "Транспорт" входят оплаты в киевском метро?
-
ignorabimus
-
-
- Повідомлень: 720
- З нами з: 11.09.13
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 сер, 2020 22:22
ignorabimus написав:
Подскажите, в категорию для кэшбэка "Транспорт" входят оплаты в киевском метро?
Да.4111
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 4405
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 584 раз.
- Подякували: 741 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|42071
|5093250
|
Вів 04 сер, 2020 23:25
omb
|
|7070
|1612978
|
|
|16789
|2334083
|
Вів 04 сер, 2020 22:01
EKO
|