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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 сер, 2020 18:34
Alfa_Bank написав:
смс не всегда приходят, поэтому лучше самостоятельно уточнять
Отправьте одного из отдела диджитализации в ПУМБ. Пусть у них научиться в интернет-банкинге рисовать состояние доставки карты
К тому же у вас же есть мобильное приложение, которое принимает Push. В крайнем случае, в выписке отобразить уведомление о необходимости прийти в отделение за картами
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MASolomko
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Додано: Вів 04 сер, 2020 18:44
Под капотом отображением в интернет банкинге лежит большая глыба бэкофиса и интеграции разных систем.
У Аллы исторически сложилась ситуация, когда левая рука у нее не знает что делает правая и смена коек(добавление отдела или название его диджитал) ничего не изменило.
Им нужно нанять кого-то типа Витязя, чтобы сначала построил процессы.
А потом это процессы отобразить где угодно не проблема
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curiousobro
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Додано: Вів 04 сер, 2020 21:50
Подскажите, в категорию для кэшбэка "Транспорт" входят оплаты в киевском метро?
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ignorabimus
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Додано: Вів 04 сер, 2020 22:22
ignorabimus написав:
Подскажите, в категорию для кэшбэка "Транспорт" входят оплаты в киевском метро?
Да.4111
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Сер 05 сер, 2020 07:19
может кто подскажет , по опыту , категория детские товары , какие магазины и сайты имеют кошерный МСС...
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lincoln2
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Додано: Сер 05 сер, 2020 07:34
https://bi.ua/https://antoshka.ua/
lincoln2 написав:может кто подскажет , по опыту , категория детские товары , какие магазины и сайты имеют кошерный МСС...
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stryzhko
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