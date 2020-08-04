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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8840884188428843>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 18:34

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:смс не всегда приходят, поэтому лучше самостоятельно уточнять :roll:
Отправьте одного из отдела диджитализации в ПУМБ. Пусть у них научиться в интернет-банкинге рисовать состояние доставки карты ;)

К тому же у вас же есть мобильное приложение, которое принимает Push. В крайнем случае, в выписке отобразить уведомление о необходимости прийти в отделение за картами :D
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 18:44

  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:смс не всегда приходят, поэтому лучше самостоятельно уточнять :roll:
Отправьте одного из отдела диджитализации в ПУМБ. Пусть у них научиться в интернет-банкинге рисовать состояние доставки карты ;)

К тому же у вас же есть мобильное приложение, которое принимает Push. В крайнем случае, в выписке отобразить уведомление о необходимости прийти в отделение за картами :D

Под капотом отображением в интернет банкинге лежит большая глыба бэкофиса и интеграции разных систем.

У Аллы исторически сложилась ситуация, когда левая рука у нее не знает что делает правая и смена коек(добавление отдела или название его диджитал) ничего не изменило.

Им нужно нанять кого-то типа Витязя, чтобы сначала построил процессы.
А потом это процессы отобразить где угодно не проблема :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 21:50

Подскажите, в категорию для кэшбэка "Транспорт" входят оплаты в киевском метро?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 22:22

  ignorabimus написав:Подскажите, в категорию для кэшбэка "Транспорт" входят оплаты в киевском метро?

Да.4111
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 07:19

может кто подскажет , по опыту , категория детские товары , какие магазины и сайты имеют кошерный МСС...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 07:34

Re: Альфа-Банк

lincoln2 написав:может кто подскажет , по опыту , категория детские товары , какие магазины и сайты имеют кошерный МСС...


https://bi.ua/
https://antoshka.ua/
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 11:33

Re: Альфа-Банк

mustbe написав:
  Alfa_Bank написав:смс не всегда приходят

И не всегда отправляют )
+100 )
Подскажите, по Red страховки парят, когда отключать надо?
Заявку подал, про эти гадости забыл...
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 11:38

Re: Альфа-Банк

2XL, мне впарили только страховку от ФР. Представитель в личку сообщил, что страховка от НС не входит в пакет.

ФР подключается при активации карты.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 12:25

  MASolomko написав:2XL, мне впарили только страховку от ФР. Представитель в личку сообщил, что страховка от НС не входит в пакет.

ФР подключается при активации карты.

Еще как входит :mrgreen: Только от нее можно отказаться на этапе заявки :|
При заявке через КЦ, мне сразу предложили подключить или отказаться от одной из страховок. В отделении про "оказаться" даже не упоминали и сразу обе напечатали в акцепт. Оф. пред мне по этому поводу ответил так
В этом листе два вида страхования - НС и ФР. Насколько мне известно, обе страховки обязательно входят в пакет по кредитной карте и от них можно отказаться только после получения карты.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 12:40

Re: Альфа-Банк

Kalgan, 31 июля оформлял RED. Никто не спрашивал касательно страховок, но в договоре была только страховка от ФР. С ней меньше гемора )
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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