Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 сер, 2020 18:34
Alfa_Bank написав:
смс не всегда приходят, поэтому лучше самостоятельно уточнять
Отправьте одного из отдела диджитализации в ПУМБ. Пусть у них научиться в интернет-банкинге рисовать состояние доставки карты
К тому же у вас же есть мобильное приложение, которое принимает Push. В крайнем случае, в выписке отобразить уведомление о необходимости прийти в отделение за картами
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Додано: Вів 04 сер, 2020 18:44
Под капотом отображением в интернет банкинге лежит большая глыба бэкофиса и интеграции разных систем.
У Аллы исторически сложилась ситуация, когда левая рука у нее не знает что делает правая и смена коек(добавление отдела или название его диджитал) ничего не изменило.
Им нужно нанять кого-то типа Витязя, чтобы сначала построил процессы.
А потом это процессы отобразить где угодно не проблема
curiousobro
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Додано: Вів 04 сер, 2020 21:50
Подскажите, в категорию для кэшбэка "Транспорт" входят оплаты в киевском метро?
ignorabimus
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Додано: Вів 04 сер, 2020 22:22
ignorabimus написав:
Подскажите, в категорию для кэшбэка "Транспорт" входят оплаты в киевском метро?
Да.4111
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Додано: Сер 05 сер, 2020 07:19
может кто подскажет , по опыту , категория детские товары , какие магазины и сайты имеют кошерный МСС...
lincoln2
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Додано: Сер 05 сер, 2020 07:34
lincoln2 написав:может кто подскажет , по опыту , категория детские товары , какие магазины и сайты имеют кошерный МСС... https://bi.ua/ https://antoshka.ua/
stryzhko
Повідомлень: 1237
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Додано: Сер 05 сер, 2020 11:33
mustbe написав: Alfa_Bank написав:
смс не всегда приходят
И не всегда отправляют )
+100 )
Подскажите, по Red страховки парят, когда отключать надо?
Заявку подал, про эти гадости забыл...
Размер имеет значение.
2XL
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Додано: Сер 05 сер, 2020 11:38
2XL, мне впарили только страховку от ФР. Представитель в личку сообщил, что страховка от НС не входит в пакет.
ФР подключается при активации карты.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Додано: Сер 05 сер, 2020 12:25
MASolomko написав:
2XL, мне впарили только страховку от ФР. Представитель в личку сообщил, что
страховка от НС не входит в пакет
.
ФР подключается при активации карты.
Еще как входит
Только от нее можно отказаться на этапе заявки
При заявке через КЦ, мне сразу предложили подключить или отказаться от одной из страховок. В отделении про "оказаться" даже не упоминали и сразу обе напечатали в акцепт. Оф. пред мне по этому поводу ответил так
В этом листе два вида страхования - НС и ФР. Насколько мне известно,
обе страховки обязательно входят в пакет по кредитной карте и от них можно отказаться только после получения карты.
Kalgan
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Додано: Сер 05 сер, 2020 12:40
Kalgan, 31 июля оформлял RED. Никто не спрашивал касательно страховок, но в договоре была только страховка от ФР. С ней меньше гемора )
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Повідомлень: 2221
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