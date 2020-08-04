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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8840884188428843

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 12:48

  MASolomko написав:Kalgan, 31 июля оформлял RED. Никто не спрашивал касательно страховок, но в договоре была только страховка от ФР. С ней меньше гемора )

мне в отделении хотели впарить обе сразу ((
В КЦ были более корректны, хотя возможно их оф. пред предупредила, что клиент знает про продукт не меньше их :mrgreen:
Kalgan
 
Повідомлень: 439
З нами з: 02.01.19
Подякував: 20 раз.
Подякували: 51 раз.
 
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  #<1 ... 8840884188428843
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