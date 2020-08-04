мне в отделении хотели впарить обе сразу ((
В КЦ были более корректны, хотя возможно их оф. пред предупредила, что клиент знает про продукт не меньше их
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 сер, 2020 12:48
мне в отделении хотели впарить обе сразу ((
В КЦ были более корректны, хотя возможно их оф. пред предупредила, что клиент знает про продукт не меньше их
Додано: Сер 05 сер, 2020 13:23
Re: Альфа-Банк
В июле на реде были две страховки как обязательные. Отключили после активации карты через чат.
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