мне в отделении хотели впарить обе сразу ((
В КЦ были более корректны, хотя возможно их оф. пред предупредила, что клиент знает про продукт не меньше их
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 сер, 2020 12:48
мне в отделении хотели впарить обе сразу ((
В КЦ были более корректны, хотя возможно их оф. пред предупредила, что клиент знает про продукт не меньше их
Додано: Сер 05 сер, 2020 13:23
Re: Альфа-Банк
В июле на реде были две страховки как обязательные. Отключили после активации карты через чат.
Додано: Сер 05 сер, 2020 15:13
Вижу по ветке народ активно переходит на красную кредитку,но не могу уловить конкретный економический смысл уходить от Максимум -2.0
Неужели Консерж сервис такая популярная услуга или это новые клиенты Альфы загнанные активной рекламной компанией?
Для себя вопрос так и не решил перевыпускатся ли на РЕД.
Додано: Сер 05 сер, 2020 15:44
метро входит, а вот авиатранспорт у Алы транспортом не считается...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Сер 05 сер, 2020 16:02
Re: Альфа-Банк
joik, у лимиты на картах "Максимум 2.0" хорошие, те и рыпаться, скорее всего, не будут.
А так можно оформить новую кредитку к текущей )))
Да и мало кто в курсе, что акционные рассрочки на 3 и 6 месяцев доступны всем
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