мне в отделении хотели впарить обе сразу ((
В КЦ были более корректны, хотя возможно их оф. пред предупредила, что клиент знает про продукт не меньше их
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 сер, 2020 12:48
мне в отделении хотели впарить обе сразу ((
В КЦ были более корректны, хотя возможно их оф. пред предупредила, что клиент знает про продукт не меньше их
Додано: Сер 05 сер, 2020 13:23
Re: Альфа-Банк
В июле на реде были две страховки как обязательные. Отключили после активации карты через чат.
Додано: Сер 05 сер, 2020 15:13
Вижу по ветке народ активно переходит на красную кредитку,но не могу уловить конкретный економический смысл уходить от Максимум -2.0
Неужели Консерж сервис такая популярная услуга или это новые клиенты Альфы загнанные активной рекламной компанией?
Для себя вопрос так и не решил перевыпускатся ли на РЕД.
Додано: Сер 05 сер, 2020 15:44
метро входит, а вот авиатранспорт у Алы транспортом не считается...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Сер 05 сер, 2020 16:02
Re: Альфа-Банк
joik, у лимиты на картах "Максимум 2.0" хорошие, те и рыпаться, скорее всего, не будут.
А так можно оформить новую кредитку к текущей )))
Да и мало кто в курсе, что акционные рассрочки на 3 и 6 месяцев доступны всем
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 05 сер, 2020 19:37
оплата "Новой почте"
Оплатила кредиткой стоимость доставки "Новой почты" на их сайте в перс.кабинете.В МАБе в выписке операция числится "покупка" с MCC 8999, а в моб.приложении -"переказ коштів".И как это понимать?Я вылетаю из грейса или нет?В чате банковском ждала ответа полчаса и безрезультатно:(
Додано: Сер 05 сер, 2020 19:43
Tat_888
Если только сумма доставки, то вылететь из грейса невозможно в принципе!
Додано: Сер 05 сер, 2020 20:33
акционные рассрочки доступны только по новой карте (если лимит дадут), при переходе на другой пакет воспользоваться преимуществом можно только через 2 месяца, а там уже и акция закончится.
Додано: Сер 05 сер, 2020 20:56
Re: Альфа-Банк
То ли Полка, то Google решили препятствовать сделать первую оплату RED-картой на сумму свыше 500 грн. Достаю на кассе в АТБ телефон, выбираю красненькую — токен отвязался О_о Пришлось токеном некошерной картой платить :'(
Вышел с магазина, а токен обновился... Вот и раскатывай губы
Прочтите с этого момента: viewtopic.php?p=5018979#p5018979
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 05 сер, 2020 21:00
MASolomko это все читалось, но на практике пришлось открыть третью карту. спасибо персональному менеджеру, которая дала толковую консультацию при выдаче перевыпуска максимки на ред и заодно открыла новую карту с хорошим лимитом.
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