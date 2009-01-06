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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8841884288438844>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 12:48

  MASolomko написав:Kalgan, 31 июля оформлял RED. Никто не спрашивал касательно страховок, но в договоре была только страховка от ФР. С ней меньше гемора )

мне в отделении хотели впарить обе сразу ((
В КЦ были более корректны, хотя возможно их оф. пред предупредила, что клиент знает про продукт не меньше их :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 13:23

Re: Альфа-Банк

В июле на реде были две страховки как обязательные. Отключили после активации карты через чат.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 15:13

Вижу по ветке народ активно переходит на красную кредитку,но не могу уловить конкретный економический смысл уходить от Максимум -2.0
Неужели Консерж сервис такая популярная услуга или это новые клиенты Альфы загнанные активной рекламной компанией?
Для себя вопрос так и не решил перевыпускатся ли на РЕД.
joik
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 15:44

  ignorabimus написав:Подскажите, в категорию для кэшбэка "Транспорт" входят оплаты в киевском метро?

метро входит, а вот авиатранспорт у Алы транспортом не считается... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 16:02

Re: Альфа-Банк

joik, у лимиты на картах "Максимум 2.0" хорошие, те и рыпаться, скорее всего, не будут.
А так можно оформить новую кредитку к текущей )))

Да и мало кто в курсе, что акционные рассрочки на 3 и 6 месяцев доступны всем :D
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:37

оплата "Новой почте"

Оплатила кредиткой стоимость доставки "Новой почты" на их сайте в перс.кабинете.В МАБе в выписке операция числится "покупка" с MCC 8999, а в моб.приложении -"переказ коштів".И как это понимать?Я вылетаю из грейса или нет?В чате банковском ждала ответа полчаса и безрезультатно:(
Tat_888
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:43

Tat_888
Если только сумма доставки, то вылететь из грейса невозможно в принципе!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 20:33

  MASolomko написав:joik, у лимиты на картах "Максимум 2.0" хорошие, те и рыпаться, скорее всего, не будут.
А так можно оформить новую кредитку к текущей )))

Да и мало кто в курсе, что акционные рассрочки на 3 и 6 месяцев доступны всем :D

акционные рассрочки доступны только по новой карте (если лимит дадут), при переходе на другой пакет воспользоваться преимуществом можно только через 2 месяца, а там уже и акция закончится.
orhidf
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 20:56

Re: Альфа-Банк

То ли Полка, то Google решили препятствовать сделать первую оплату RED-картой на сумму свыше 500 грн. Достаю на кассе в АТБ телефон, выбираю красненькую — токен отвязался О_о Пришлось токеном некошерной картой платить :'(
Вышел с магазина, а токен обновился... Вот и раскатывай губы :D

  orhidf написав:акционные рассрочки доступны только по новой карте (если лимит дадут)...
Прочтите с этого момента: viewtopic.php?p=5018979#p5018979
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 21:00

MASolomko это все читалось, но на практике пришлось открыть третью карту. спасибо персональному менеджеру, которая дала толковую консультацию при выдаче перевыпуска максимки на ред и заодно открыла новую карту с хорошим лимитом.
orhidf
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