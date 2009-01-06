Это как?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 сер, 2020 21:24
Re: Альфа-Банк
Аналогично, сделал такую оплату сегодня вечером...
В мобильном приложении Альфы рисует в деталях операции, что это POS Purchase, а вот в названии торговой точки написано "Грошові перекази MoneySend".
PS А разве операция MCC 8999 есть не торговая?
Зашёл в Google Pay, выбрал RED и вижу, что обложки карты нет и бесконтактная оплата перевёрнута, а под картой кнопка "Настроить". Я телефон прикладываю, а он делает оплату с карты, которая за ней.
После привязки токена этой картой делай оплату один раз, по идеи без интернета у меня было парочка ещё попыток оплаты до обновления токена. Возможно, что из-за перепривязки вчера токена (удалял и повторно добавил карту в Gpay).
Впервые такое видел.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 05 сер, 2020 22:27
|