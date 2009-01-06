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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8841884288438844

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 21:15

  MASolomko написав:токен отвязался

Это как? :shock:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 21:24

Re: Альфа-Банк

  Tat_888 написав:В МАБе в выписке операция числится "покупка" с MCC 8999, а в моб.приложении -"переказ коштів".И как это понимать?
Аналогично, сделал такую оплату сегодня вечером...

В мобильном приложении Альфы рисует в деталях операции, что это POS Purchase, а вот в названии торговой точки написано "Грошові перекази MoneySend".

PS А разве операция MCC 8999 есть не торговая?

  Vorlon написав:Это как? :shock:
Зашёл в Google Pay, выбрал RED и вижу, что обложки карты нет и бесконтактная оплата перевёрнута, а под картой кнопка "Настроить". Я телефон прикладываю, а он делает оплату с карты, которая за ней.

После привязки токена этой картой делай оплату один раз, по идеи без интернета у меня было парочка ещё попыток оплаты до обновления токена. Возможно, что из-за перепривязки вчера токена (удалял и повторно добавил карту в Gpay).

Впервые такое видел.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 22:27

  orhidf написав:акционные рассрочки доступны только по новой карте (если лимит дадут), при переходе на другой пакет воспользоваться преимуществом можно только через 2 месяца, а там уже и акция закончится.

Неправда. Имею акционную рассрочку на Трэвел.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 23:22

  rollo написав:Неправда. Имею акционную рассрочку на Трэвел.

И по тревевл и по максимуму акционная рассрочка есть
makor06
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 23:41

makor06 речь шла о перевыпуске в ред
orhidf
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