Tat_888 написав:В МАБе в выписке операция числится "покупка" с MCC 8999, а в моб.приложении -"переказ коштів".И как это понимать?
Аналогично, сделал такую оплату сегодня вечером...
В мобильном приложении Альфы рисует в деталях операции, что это POS Purchase, а вот в названии торговой точки написано "Грошові перекази MoneySend".
PS А разве операция MCC 8999 есть не торговая?
Vorlon написав:Это как?
Зашёл в Google Pay, выбрал RED и вижу, что обложки карты нет и бесконтактная оплата перевёрнута, а под картой кнопка "Настроить". Я телефон прикладываю, а он делает оплату с карты, которая за ней.
После привязки токена этой картой делай оплату один раз, по идеи без интернета у меня было парочка ещё попыток оплаты до обновления токена. Возможно, что из-за перепривязки вчера токена (удалял и повторно добавил карту в Gpay).
Впервые такое видел.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
orhidf написав:акционные рассрочки доступны только по новой карте (если лимит дадут), при переходе на другой пакет воспользоваться преимуществом можно только через 2 месяца, а там уже и акция закончится.
При автоматичному перевипуску карт в пакеті Ультра на Вайт платіжна система залишиться без змін? Можна, наприклад, одну картку перевипустити на Мастер, а для іншої залишити Візу? В "Більше" нові картки прив'язуються без проблем?