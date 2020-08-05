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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8842884388448845

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 13:39

  stryzhko написав:При автоматичному перевипуску карт в пакеті Ультра на Вайт платіжна система залишиться без змін? Можна, наприклад, одну картку перевипустити на Мастер, а для іншої залишити Візу? В "Більше" нові картки прив'язуються без проблем?

stryzhko, доброго дня. При автоматичному перевипуску буде МПС MasterCard. Обрати іншу МПС можна звернувшись в КЦ.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 13:48

Re: Альфа-Банк

  MASolomko написав:Аналогично, сделал такую оплату сегодня вечером...

В мобильном приложении Альфы рисует в деталях операции, что это POS Purchase, а вот в названии торговой точки написано "Грошові перекази MoneySend".

PS А разве операция MCC 8999 есть не торговая?

У меня раньше писало грошові перекази при оплате в отделении новой почты с мсс4214,а вот сегодня прогресс: отображается именно новая почта
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карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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