stryzhko, доброго дня. При автоматичному перевипуску буде МПС MasterCard. Обрати іншу МПС можна звернувшись в КЦ.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 сер, 2020 13:39
stryzhko, доброго дня. При автоматичному перевипуску буде МПС MasterCard. Обрати іншу МПС можна звернувшись в КЦ.
Додано: Чет 06 сер, 2020 13:48
Re: Альфа-Банк
У меня раньше писало грошові перекази при оплате в отделении новой почты с мсс4214,а вот сегодня прогресс: отображается именно новая почта
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