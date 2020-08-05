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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8843884488458846>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 13:39

  stryzhko написав:При автоматичному перевипуску карт в пакеті Ультра на Вайт платіжна система залишиться без змін? Можна, наприклад, одну картку перевипустити на Мастер, а для іншої залишити Візу? В "Більше" нові картки прив'язуються без проблем?

stryzhko, доброго дня. При автоматичному перевипуску буде МПС MasterCard. Обрати іншу МПС можна звернувшись в КЦ.
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 13:48

Re: Альфа-Банк

  MASolomko написав:Аналогично, сделал такую оплату сегодня вечером...

В мобильном приложении Альфы рисует в деталях операции, что это POS Purchase, а вот в названии торговой точки написано "Грошові перекази MoneySend".

PS А разве операция MCC 8999 есть не торговая?

У меня раньше писало грошові перекази при оплате в отделении новой почты с мсс4214,а вот сегодня прогресс: отображается именно новая почта
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:10

Шаблоны

Кто-то знает, когда можно будет нормально пользоваться шаблонами в мобильном приложении Альфы? Создавать новые, удалять старые? Не удобно каждый раз заходить в Веб версию для платежей по шаблонам.
Magic
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:13

  Magic написав:Кто-то знает, когда можно будет нормально пользоваться шаблонами в мобильном приложении Альфы? Создавать новые, удалять старые? Не удобно каждый раз заходить в Веб версию для платежей по шаблонам.

Magic, добрый день. Это планируется, но когда будет реализовано не подскажу.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:16

  stryzhko написав:При автоматичному перевипуску карт в пакеті Ультра на Вайт платіжна система залишиться без змін? Можна, наприклад, одну картку перевипустити на Мастер, а для іншої залишити Візу? В "Більше" нові картки прив'язуються без проблем?
Краще перевипускати не автоматичео, а зверненнямив пiдтримку - чат.
МПС картки можна обрати при замовленнi - зазвичай працiвник пiдтримки про це питає - буквально сьогоднi замовлявся перевипуск двох ультр на вайт
Востаннє редагувалось Alien в Чет 06 сер, 2020 14:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:17

Re: Альфа-Банк

Кочевник написав:Алла забила на Быльше. Не переймайтеся.

Це з особистої практики нового пакету?
Наче було ж в планах відновити співпрацю і чомусь подумав, що підключатимуть картки нових пакетів, якщо в тарифах є пункт про участь в даній програмі. Наївний, розводять як котят недостовірною інформацією
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:21

  stryzhko написав:
Кочевник написав:Алла забила на Быльше. Не переймайтеся.

Це з особистої практики нового пакету?
Наче було ж в планах відновити співпрацю і чомусь подумав, що підключатимуть картки нових пакетів, якщо в тарифах є пункт про участь в даній програмі. Наївний, розводять як котят недостовірною інформацією

В програмі "Mastercard Більше" брати участь не плануємо.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:33

так колесо все
а шо еще в єтом більше?
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:35

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:В програмі "Mastercard Більше" брати участь не плануємо.

Тоді хоч приберіть даний пункт з тарифів https://alfabank.ua/upload/Tariff-Whit.pdf
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:38

  stryzhko написав:
Alfa_Bank написав:В програмі "Mastercard Більше" брати участь не плануємо.

Тоді хоч приберіть даний пункт з тарифів https://alfabank.ua/upload/Tariff-Whit.pdf

В роботі.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Чет 06 сер, 2020 14:41, всього редагувалось 1 раз.
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