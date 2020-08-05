stryzhko написав:При автоматичному перевипуску карт в пакеті Ультра на Вайт платіжна система залишиться без змін? Можна, наприклад, одну картку перевипустити на Мастер, а для іншої залишити Візу? В "Більше" нові картки прив'язуються без проблем?
stryzhko, доброго дня. При автоматичному перевипуску буде МПС MasterCard. Обрати іншу МПС можна звернувшись в КЦ.
Magic написав:Кто-то знает, когда можно будет нормально пользоваться шаблонами в мобильном приложении Альфы? Создавать новые, удалять старые? Не удобно каждый раз заходить в Веб версию для платежей по шаблонам.
Magic, добрый день. Это планируется, но когда будет реализовано не подскажу.
stryzhko написав:При автоматичному перевипуску карт в пакеті Ультра на Вайт платіжна система залишиться без змін? Можна, наприклад, одну картку перевипустити на Мастер, а для іншої залишити Візу? В "Більше" нові картки прив'язуються без проблем?
Краще перевипускати не автоматичео, а зверненнямив пiдтримку - чат. МПС картки можна обрати при замовленнi - зазвичай працiвник пiдтримки про це питає - буквально сьогоднi замовлявся перевипуск двох ультр на вайт
Востаннє редагувалось Alien в Чет 06 сер, 2020 14:18, всього редагувалось 1 раз.
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Кочевник написав:Алла забила на Быльше. Не переймайтеся.
Це з особистої практики нового пакету? Наче було ж в планах відновити співпрацю і чомусь подумав, що підключатимуть картки нових пакетів, якщо в тарифах є пункт про участь в даній програмі. Наївний, розводять як котят недостовірною інформацією
Кочевник написав:Алла забила на Быльше. Не переймайтеся.
Це з особистої практики нового пакету? Наче було ж в планах відновити співпрацю і чомусь подумав, що підключатимуть картки нових пакетів, якщо в тарифах є пункт про участь в даній програмі. Наївний, розводять як котят недостовірною інформацією
В програмі "Mastercard Більше" брати участь не плануємо.