потрібна допомога, мені відправили 23.07.2020 Wire transfer в USD, реквізити взяв в кабінеті my.alfabank.com.ua від своєї долларової картки. Відправник заявляє що я отримаю кошти через 3-5 бізнес днів. Не важко порахувати скільки вже таких днів сплинуло, а мене в чатах підтримки все ще досі футболять.
Останній раз звертався в телеграмі, позавчора, оператор прийняв інформацію і обіцяв що надішлють смс(я зараз не можу приймати дзвінки) Але ні грошей зарахованих ні інформації від банку...
Відправник предоставив pdf з SWIFT Confirmation, каже якщо банк не знайде цей перевод то вони будуть зі своєї сторони ініціювати розшук. Не хотілось би
Чи є в банка якась компетентна підтримка яка реально працює і допомагає а не просто хлопчики і дівчатка в колцентрі яки вміють балакати?
потрібна допомога, мені відправили 23.07.2020 Wire transfer в USD, реквізити взяв в кабінеті my.alfabank.com.ua від своєї долларової картки. Відправник заявляє що я отримаю кошти через 3-5 бізнес днів. Не важко порахувати скільки вже таких днів сплинуло, а мене в чатах підтримки все ще досі футболять.
Останній раз звертався в телеграмі, позавчора, оператор прийняв інформацію і обіцяв що надішлють смс(я зараз не можу приймати дзвінки) Але ні грошей зарахованих ні інформації від банку...
Відправник предоставив pdf з SWIFT Confirmation, каже якщо банк не знайде цей перевод то вони будуть зі своєї сторони ініціювати розшук. Не хотілось би
Чи є в банка якась компетентна підтримка яка реально працює і допомагає а не просто хлопчики і дівчатка в колцентрі яки вміють балакати?