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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8843884488458846

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:40

Wire transfer

Alfa_Bank,

потрібна допомога, мені відправили 23.07.2020 Wire transfer в USD, реквізити взяв в кабінеті my.alfabank.com.ua від своєї долларової картки. Відправник заявляє що я отримаю кошти через 3-5 бізнес днів. Не важко порахувати скільки вже таких днів сплинуло, а мене в чатах підтримки все ще досі футболять.

Останній раз звертався в телеграмі, позавчора, оператор прийняв інформацію і обіцяв що надішлють смс(я зараз не можу приймати дзвінки) Але ні грошей зарахованих ні інформації від банку...

Відправник предоставив pdf з SWIFT Confirmation, каже якщо банк не знайде цей перевод то вони будуть зі своєї сторони ініціювати розшук. Не хотілось би :(

Чи є в банка якась компетентна підтримка яка реально працює і допомагає а не просто хлопчики і дівчатка в колцентрі яки вміють балакати?

Дякую.
root
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:46

Re: Альфа-Банк

v57 написав:так колесо все
а шо еще в єтом більше?
У них программы как и у Аллы некоторые, по этому они не клеятся )
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:49

  root написав:Alfa_Bank,

потрібна допомога, мені відправили 23.07.2020 Wire transfer в USD, реквізити взяв в кабінеті my.alfabank.com.ua від своєї долларової картки. Відправник заявляє що я отримаю кошти через 3-5 бізнес днів. Не важко порахувати скільки вже таких днів сплинуло, а мене в чатах підтримки все ще досі футболять.

Останній раз звертався в телеграмі, позавчора, оператор прийняв інформацію і обіцяв що надішлють смс(я зараз не можу приймати дзвінки) Але ні грошей зарахованих ні інформації від банку...

Відправник предоставив pdf з SWIFT Confirmation, каже якщо банк не знайде цей перевод то вони будуть зі своєї сторони ініціювати розшук. Не хотілось би :(

Чи є в банка якась компетентна підтримка яка реально працює і допомагає а не просто хлопчики і дівчатка в колцентрі яки вміють балакати?

Дякую.

root, доброго дня. Дайте номер рахунку, суму переказу та pdf, що надав відправник. pdf можна сюди info_client@alfabank.kiev.ua.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:56

  Alfa_Bank написав:root, доброго дня. Дайте номер рахунку, суму переказу та pdf, що надав відправник. pdf можна сюди info_client@alfabank.kiev.ua.


Щойно відправив :)
root
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:59

  root написав:
  Alfa_Bank написав:root, доброго дня. Дайте номер рахунку, суму переказу та pdf, що надав відправник. pdf можна сюди info_client@alfabank.kiev.ua.


Щойно відправив :)

Взяла в роботу. Відпишусь.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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