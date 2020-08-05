RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8843884488458846

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:40

Wire transfer

Alfa_Bank,

потрібна допомога, мені відправили 23.07.2020 Wire transfer в USD, реквізити взяв в кабінеті my.alfabank.com.ua від своєї долларової картки. Відправник заявляє що я отримаю кошти через 3-5 бізнес днів. Не важко порахувати скільки вже таких днів сплинуло, а мене в чатах підтримки все ще досі футболять.

Останній раз звертався в телеграмі, позавчора, оператор прийняв інформацію і обіцяв що надішлють смс(я зараз не можу приймати дзвінки) Але ні грошей зарахованих ні інформації від банку...

Відправник предоставив pdf з SWIFT Confirmation, каже якщо банк не знайде цей перевод то вони будуть зі своєї сторони ініціювати розшук. Не хотілось би :(

Чи є в банка якась компетентна підтримка яка реально працює і допомагає а не просто хлопчики і дівчатка в колцентрі яки вміють балакати?

Дякую.
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 626
З нами з: 04.03.15
Подякував: 130 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:46

Re: Альфа-Банк

v57 написав:так колесо все
а шо еще в єтом більше?
У них программы как и у Аллы некоторые, по этому они не клеятся )
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3408
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:49

  root написав:Alfa_Bank,

потрібна допомога, мені відправили 23.07.2020 Wire transfer в USD, реквізити взяв в кабінеті my.alfabank.com.ua від своєї долларової картки. Відправник заявляє що я отримаю кошти через 3-5 бізнес днів. Не важко порахувати скільки вже таких днів сплинуло, а мене в чатах підтримки все ще досі футболять.

Останній раз звертався в телеграмі, позавчора, оператор прийняв інформацію і обіцяв що надішлють смс(я зараз не можу приймати дзвінки) Але ні грошей зарахованих ні інформації від банку...

Відправник предоставив pdf з SWIFT Confirmation, каже якщо банк не знайде цей перевод то вони будуть зі своєї сторони ініціювати розшук. Не хотілось би :(

Чи є в банка якась компетентна підтримка яка реально працює і допомагає а не просто хлопчики і дівчатка в колцентрі яки вміють балакати?

Дякую.

root, доброго дня. Дайте номер рахунку, суму переказу та pdf, що надав відправник. pdf можна сюди info_client@alfabank.kiev.ua.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9154
З нами з: 18.02.13
Подякував: 77 раз.
Подякували: 805 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:56

  Alfa_Bank написав:root, доброго дня. Дайте номер рахунку, суму переказу та pdf, що надав відправник. pdf можна сюди info_client@alfabank.kiev.ua.


Щойно відправив :)
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 626
З нами з: 04.03.15
Подякував: 130 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:59

  root написав:
  Alfa_Bank написав:root, доброго дня. Дайте номер рахунку, суму переказу та pdf, що надав відправник. pdf можна сюди info_client@alfabank.kiev.ua.


Щойно відправив :)

Взяла в роботу. Відпишусь.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9154
З нами з: 18.02.13
Подякував: 77 раз.
Подякували: 805 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 15:42

  Alfa_Bank написав:Смена тарифа происходит на следующий рабочий день после РД, если новая карта уже получена, а старая аннулирована. Тогда же проверьте и страховки.


Шановна Alfa_Bank!
Перевипустив кредитки Максимум в тариф 2.0 та Еко.
Нові картки отримав, але про анулювання старих забув, а представник не запропонував.

Як бути в цій ситуації?
Розрахункова дата і по 2.0. і Еко залишаються ті самі, що були на старих Максимумах?

Додатково був би вдячний, якби перевірили стан страховок по 2-х кредитках! ;)
V2
4
 
Повідомлень: 6770
З нами з: 03.07.09
Подякував: 249 раз.
Подякували: 1140 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 15:49

Зачем старые аннулировать, будет по 2 карты на счет :)
demichh
 
Повідомлень: 2410
З нами з: 09.12.10
Подякував: 123 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 16:40

  V2 написав:
  Alfa_Bank написав:Смена тарифа происходит на следующий рабочий день после РД, если новая карта уже получена, а старая аннулирована. Тогда же проверьте и страховки.


Шановна Alfa_Bank!
Перевипустив кредитки Максимум в тариф 2.0 та Еко.
Нові картки отримав, але про анулювання старих забув, а представник не запропонував.

Як бути в цій ситуації?
Розрахункова дата і по 2.0. і Еко залишаються ті самі, що були на старих Максимумах?

Додатково був би вдячний, якби перевірили стан страховок по 2-х кредитках! ;)

V2, доброго дня.
Щоб відбулася зміна тарифу, необхідно до РД анулювати старі картки. Подайте запит через КЦ. Розрахунокві дати не міняються. Страховки необхідно перевіряти після 1-ї РД з моменту активації картки (зараз їх немає).
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9154
З нами з: 18.02.13
Подякував: 77 раз.
Подякували: 805 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 16:48

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Страховки необхідно перевіряти після 1-ї РД з моменту активації картки (зараз їх немає).

Можно подробнее. Это при перевыпуске нужно мониторить страховки после одной РД ?
При первом оформлении нужно ж сразу отключать, после активации ?
Kalgan
 
Повідомлень: 440
З нами з: 02.01.19
Подякував: 20 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 16:51

  Kalgan написав:
  Alfa_Bank написав:Страховки необхідно перевіряти після 1-ї РД з моменту активації картки (зараз їх немає).

Можно подробнее. Это при перевыпуске нужно мониторить страховки после одной РД ?
При первом оформлении нужно ж сразу отключать, после активации ?

Kalgan, добрый день. При перевыпуске может включиться НС, даже если ранее она была отключена. Поэтому нужно мониторить. А если карта только открыта, то можно сразу все отключить.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9154
З нами з: 18.02.13
Подякував: 77 раз.
Подякували: 805 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 8843884488458846
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, kostya77, Slx, sonechko і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4208, 4209, 4210
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
42091 5098082
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 сер, 2020 16:53
vitaliy_berdinskikh
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 707, 708, 709
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 14:30
7087 1614686
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 сер, 2020 16:34
Vorlon
Юнекс Банк 1 ... 209, 210, 211
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 04:51
2107 44212
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 сер, 2020 15:37
Alien

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.