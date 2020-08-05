потрібна допомога, мені відправили 23.07.2020 Wire transfer в USD, реквізити взяв в кабінеті my.alfabank.com.ua від своєї долларової картки. Відправник заявляє що я отримаю кошти через 3-5 бізнес днів. Не важко порахувати скільки вже таких днів сплинуло, а мене в чатах підтримки все ще досі футболять.
Останній раз звертався в телеграмі, позавчора, оператор прийняв інформацію і обіцяв що надішлють смс(я зараз не можу приймати дзвінки) Але ні грошей зарахованих ні інформації від банку...
Відправник предоставив pdf з SWIFT Confirmation, каже якщо банк не знайде цей перевод то вони будуть зі своєї сторони ініціювати розшук. Не хотілось би
Чи є в банка якась компетентна підтримка яка реально працює і допомагає а не просто хлопчики і дівчатка в колцентрі яки вміють балакати?
потрібна допомога, мені відправили 23.07.2020 Wire transfer в USD, реквізити взяв в кабінеті my.alfabank.com.ua від своєї долларової картки. Відправник заявляє що я отримаю кошти через 3-5 бізнес днів. Не важко порахувати скільки вже таких днів сплинуло, а мене в чатах підтримки все ще досі футболять.
Останній раз звертався в телеграмі, позавчора, оператор прийняв інформацію і обіцяв що надішлють смс(я зараз не можу приймати дзвінки) Але ні грошей зарахованих ні інформації від банку...
Відправник предоставив pdf з SWIFT Confirmation, каже якщо банк не знайде цей перевод то вони будуть зі своєї сторони ініціювати розшук. Не хотілось би
Чи є в банка якась компетентна підтримка яка реально працює і допомагає а не просто хлопчики і дівчатка в колцентрі яки вміють балакати?
Alfa_Bank написав:Смена тарифа происходит на следующий рабочий день после РД, если новая карта уже получена, а старая аннулирована. Тогда же проверьте и страховки.
Шановна Alfa_Bank! Перевипустив кредитки Максимум в тариф 2.0 та Еко. Нові картки отримав, але про анулювання старих забув, а представник не запропонував.
Як бути в цій ситуації? Розрахункова дата і по 2.0. і Еко залишаються ті самі, що були на старих Максимумах?
Додатково був би вдячний, якби перевірили стан страховок по 2-х кредитках!
V2, доброго дня. Щоб відбулася зміна тарифу, необхідно до РД анулювати старі картки. Подайте запит через КЦ. Розрахунокві дати не міняються. Страховки необхідно перевіряти після 1-ї РД з моменту активації картки (зараз їх немає).