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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8844884588468847

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 17:00

  root написав:
  Alfa_Bank написав:root, доброго дня. Дайте номер рахунку, суму переказу та pdf, що надав відправник. pdf можна сюди info_client@alfabank.kiev.ua.


Щойно відправив :)

Написала вам у відповідь на лист.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 17:01

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Страховки необхідно перевіряти після 1-ї РД з моменту активації картки (зараз їх немає).


Яким чином порадите найкраще моніторити?
V2
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 17:16

  Alfa_Bank написав:При перевыпуске может включиться НС, даже если ранее она была отключена. Поэтому нужно мониторить.

А можно как-то без всего этого маразма обойтись ?
С ужасом жду момента, когда придётся перевыпускать карты.
По каждой карте нужно будет несколько месяцев неизвестно как "мониторить" состояние какой-то чепухи, которая может включиться неизвестно от чего.
Или сделайте отображение всей этой ерунды, чтоб можно было сразу выключить.
Или дайте возможность написать заяву: "От всех страховок отказываюсь раз и навсегда".

Зачем усложнять и себе и клиентам жизнь ?
Неужели те побритые олени, которые не смогли пройти этот квест, стоят таких колоссальных потерь времени и клиентов, и Вас, и горячки ?
Не говоря уже про репутационные потери. Дескать, Альфа-карты - с мутными условиями и левыми страховками...
mustbe
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  #<1 ... 8844884588468847
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