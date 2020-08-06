root написав:Alfa_Bank написав:root, доброго дня. Дайте номер рахунку, суму переказу та pdf, що надав відправник. pdf можна сюди info_client@alfabank.kiev.ua.
Щойно відправив
Написала вам у відповідь на лист.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 17:00
Написала вам у відповідь на лист.
Додано: Чет 06 сер, 2020 17:01
Re: Альфа-Банк
Додано: Чет 06 сер, 2020 17:16
А можно как-то без всего этого маразма обойтись ?
С ужасом жду момента, когда придётся перевыпускать карты.
По каждой карте нужно будет несколько месяцев неизвестно как "мониторить" состояние какой-то чепухи, которая может включиться неизвестно от чего.
Или сделайте отображение всей этой ерунды, чтоб можно было сразу выключить.
Или дайте возможность написать заяву: "От всех страховок отказываюсь раз и навсегда".
Зачем усложнять и себе и клиентам жизнь ?
Неужели те побритые олени, которые не смогли пройти этот квест, стоят таких колоссальных потерь времени и клиентов, и Вас, и горячки ?
Не говоря уже про репутационные потери. Дескать, Альфа-карты - с мутными условиями и левыми страховками...
Додано: Чет 06 сер, 2020 20:28
Re: Альфа-Банк
Был пакет Ультра, 31.07 через чат заказал перевыпуск на Вайт. Обе старые карты светились, под ними были видны дополнительные. Вчера пришло сообщение, новые в отделении получил, старые закрыл. Пин поставил, на пуш перешёл. Все быстро и без запинок. Новые карты на старом счёте. Прогресс есть.
Додано: Чет 06 сер, 2020 22:59
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 00:57
Re: Альфа-Банк
как-то странно по рассрочкам активировал рассрочку на оплату 14К. Остаток лимита на карте был 3К. Пришел отказ и новое предложение по рассрочке на 14К, когда захожу по ссылке, то предлагает рассрочку только на 3К...
Это что чтобы активировать рассрочку должно оставаться еще столько же лимита?
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