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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8845884688478848>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 17:00

  root написав:
  Alfa_Bank написав:root, доброго дня. Дайте номер рахунку, суму переказу та pdf, що надав відправник. pdf можна сюди info_client@alfabank.kiev.ua.


Щойно відправив :)

Написала вам у відповідь на лист.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 17:01

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Страховки необхідно перевіряти після 1-ї РД з моменту активації картки (зараз їх немає).


Яким чином порадите найкраще моніторити?
V2
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 17:16

  Alfa_Bank написав:При перевыпуске может включиться НС, даже если ранее она была отключена. Поэтому нужно мониторить.

А можно как-то без всего этого маразма обойтись ?
С ужасом жду момента, когда придётся перевыпускать карты.
По каждой карте нужно будет несколько месяцев неизвестно как "мониторить" состояние какой-то чепухи, которая может включиться неизвестно от чего.
Или сделайте отображение всей этой ерунды, чтоб можно было сразу выключить.
Или дайте возможность написать заяву: "От всех страховок отказываюсь раз и навсегда".

Зачем усложнять и себе и клиентам жизнь ?
Неужели те побритые олени, которые не смогли пройти этот квест, стоят таких колоссальных потерь времени и клиентов, и Вас, и горячки ?
Не говоря уже про репутационные потери. Дескать, Альфа-карты - с мутными условиями и левыми страховками...
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 20:28

Re: Альфа-Банк

Был пакет Ультра, 31.07 через чат заказал перевыпуск на Вайт. Обе старые карты светились, под ними были видны дополнительные. Вчера пришло сообщение, новые в отделении получил, старые закрыл. Пин поставил, на пуш перешёл. Все быстро и без запинок. Новые карты на старом счёте. Прогресс есть.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:59

  wildlynx написав:
  stryzhko написав:
lincoln2 написав:может кто подскажет , по опыту , категория детские товары , какие магазины и сайты имеют кошерный МСС...


https://bi.ua/
https://antoshka.ua/


Также магазины СМІК


Интернет-магазин Панама
taya77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 00:57

Re: Альфа-Банк

как-то странно по рассрочкам активировал рассрочку на оплату 14К. Остаток лимита на карте был 3К. Пришел отказ и новое предложение по рассрочке на 14К, когда захожу по ссылке, то предлагает рассрочку только на 3К...
Это что чтобы активировать рассрочку должно оставаться еще столько же лимита?
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 06:21

  ol_zy написав:как-то странно по рассрочкам активировал рассрочку на оплату 14К. Остаток лимита на карте был 3К. Пришел отказ и новое предложение по рассрочке на 14К, когда захожу по ссылке, то предлагает рассрочку только на 3К...
Это что чтобы активировать рассрочку должно оставаться еще столько же лимита?


Это значит в день проведения покупки на 14000 вы пополнили счёт на 11.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 08:22

  V2 написав:
  Alfa_Bank написав:Страховки необхідно перевіряти після 1-ї РД з моменту активації картки (зараз їх немає).


Яким чином порадите найкраще моніторити?

Після РД наступного дня зверніться в КЦ та перевірте, якщо підключиться, вони одразу і відключать.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 08:25

  mustbe написав:
  Alfa_Bank написав:При перевыпуске может включиться НС, даже если ранее она была отключена. Поэтому нужно мониторить.

А можно как-то без всего этого маразма обойтись ?
С ужасом жду момента, когда придётся перевыпускать карты.
По каждой карте нужно будет несколько месяцев неизвестно как "мониторить" состояние какой-то чепухи, которая может включиться неизвестно от чего.
Или сделайте отображение всей этой ерунды, чтоб можно было сразу выключить.
Или дайте возможность написать заяву: "От всех страховок отказываюсь раз и навсегда".

Зачем усложнять и себе и клиентам жизнь ?
Неужели те побритые олени, которые не смогли пройти этот квест, стоят таких колоссальных потерь времени и клиентов, и Вас, и горячки ?
Не говоря уже про репутационные потери. Дескать, Альфа-карты - с мутными условиями и левыми страховками...

mustbe, добрый день. Пока нет, ваше предложение зафиксирую.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 08:53

  Alfa_Bank написав:
  V2 написав:
  Alfa_Bank написав:Страховки необхідно перевіряти після 1-ї РД з моменту активації картки (зараз їх немає).


Яким чином порадите найкраще моніторити?

Після РД наступного дня зверніться в КЦ та перевірте, якщо підключиться, вони одразу і відключать.

Сколько месяцев мониторить?
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