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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:05
guntherhouse777 написав:
Сколько месяцев мониторить?
guntherhouse777, добрый день. Перевыпускаете карту, получаете и активируете новую, приходит 1-я РД, после нее уточняете.
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:26
Вернее так
Alfa_Bank написав: guntherhouse777 написав:
Сколько месяцев мониторить?
guntherhouse777, добрый день. Перевыпускаете карту, получаете и активируете новую, отключаете страховки
, приходит 1-я РД, после нее уточняете.
Кстати, отключить - тот еще квест. Если Алле сказать "Отключить страховку" она переспрашивает какую и надо обязательно назвать страховку, а далее начинается ее текст переубеждения, который нельзя пропустить. Текст она заканчивает ловушкой внимания "Вы готовы защитить себя и своих близких от финансовых рисков?". Соответственно, чтобы Алла соединила с оператором надо сказать "Нет".
А потом сотрудник тоже самое повторяет другими словами, переспрашивает "А почему хотите отключить?" и т.д.
Реально, нужно много терпения (и денег - Горячка же не на бесплатном номере), пока дождешься реального подтверждения отключения. Мейби Алла просто хочет максимально усложнить процедуру, чтоб было побольше побритых оленей?
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:29
Avatar написав:
Вернее так
Alfa_Bank написав: guntherhouse777 написав:
Сколько месяцев мониторить?
guntherhouse777, добрый день. Перевыпускаете карту, получаете и активируете новую, отключаете страховки
, приходит 1-я РД, после нее уточняете.
Кстати, отключить - тот еще квест. Если Алле сказать "Отключить страховку" она переспрашивает какую и надо обязательно назвать страховку, а далее начинается ее текст переубеждения, который нельзя пропустить. Текст она заканчивает ловушкой внимания "Вы готовы защитить себя и своих близких от финансовых рисков?". Соответственно, чтобы Алла соединила с оператором надо сказать "Нет".
А потом сотрудник тоже самое повторяет другими словами, переспрашивает "А почему хотите отключить?" и т.д.
Реально, нужно много терпения (и денег - Горячка же не на бесплатном номере), пока дождешься реального подтверждения отключения. Мейби Алла просто хочет максимально усложнить процедуру, чтоб было побольше побритых оленей?
Avatar, добрый день. Позволю себе вас исправить. НС подключается после РД, поэтому и уточнять нет ли ее нужно именно после. А ФР можно сразу отключить.
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:41
Alfa_Bank написав:
Avatar, добрый день. Позволю себе вас исправить. НС подключается после РД, поэтому и уточнять нет ли ее нужно именно после. А ФР можно сразу отключить.
Получается, процесс отключения НС занимает 3 месяца:
в 1 месяце получаете карту и ничего с НС не делаете,
во 2 месяце отключаете НС,
в 3 месяце мониторите, списалось ли что со счета (если нет - то страховка отключена).
Так?
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:46
Avatar написав: Alfa_Bank написав:
Avatar, добрый день. Позволю себе вас исправить. НС подключается после РД, поэтому и уточнять нет ли ее нужно именно после. А ФР можно сразу отключить.
Получается, процесс отключения НС занимает 3 месяца:
в 1 месяце получаете карту и ничего с НС не делаете,
во 2 месяце отключаете НС,
в 3 месяце мониторите, списалось ли что со счета (если нет - то страховка отключена).
Так?
Нет) Например, РД 10-е число. Заказываете перевыпуск 1-го, получаете 5-6-го, активируете сразу и проверяете страховки, 10-го приходит РД, 11-го еще раз проверяете НС.
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