RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8845884688478848

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:05

  guntherhouse777 написав:Сколько месяцев мониторить?

guntherhouse777, добрый день. Перевыпускаете карту, получаете и активируете новую, приходит 1-я РД, после нее уточняете.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9160
З нами з: 18.02.13
Подякував: 77 раз.
Подякували: 806 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:26

Вернее так :)
  Alfa_Bank написав:
  guntherhouse777 написав:Сколько месяцев мониторить?

guntherhouse777, добрый день. Перевыпускаете карту, получаете и активируете новую, отключаете страховки, приходит 1-я РД, после нее уточняете.

Кстати, отключить - тот еще квест. Если Алле сказать "Отключить страховку" она переспрашивает какую и надо обязательно назвать страховку, а далее начинается ее текст переубеждения, который нельзя пропустить. Текст она заканчивает ловушкой внимания "Вы готовы защитить себя и своих близких от финансовых рисков?". Соответственно, чтобы Алла соединила с оператором надо сказать "Нет".
А потом сотрудник тоже самое повторяет другими словами, переспрашивает "А почему хотите отключить?" и т.д.

Реально, нужно много терпения (и денег - Горячка же не на бесплатном номере), пока дождешься реального подтверждения отключения. Мейби Алла просто хочет максимально усложнить процедуру, чтоб было побольше побритых оленей?
Avatar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 276
З нами з: 24.08.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:29

  Avatar написав:Вернее так :)
  Alfa_Bank написав:
  guntherhouse777 написав:Сколько месяцев мониторить?

guntherhouse777, добрый день. Перевыпускаете карту, получаете и активируете новую, отключаете страховки, приходит 1-я РД, после нее уточняете.

Кстати, отключить - тот еще квест. Если Алле сказать "Отключить страховку" она переспрашивает какую и надо обязательно назвать страховку, а далее начинается ее текст переубеждения, который нельзя пропустить. Текст она заканчивает ловушкой внимания "Вы готовы защитить себя и своих близких от финансовых рисков?". Соответственно, чтобы Алла соединила с оператором надо сказать "Нет".
А потом сотрудник тоже самое повторяет другими словами, переспрашивает "А почему хотите отключить?" и т.д.

Реально, нужно много терпения (и денег - Горячка же не на бесплатном номере), пока дождешься реального подтверждения отключения. Мейби Алла просто хочет максимально усложнить процедуру, чтоб было побольше побритых оленей?

Avatar, добрый день. Позволю себе вас исправить. НС подключается после РД, поэтому и уточнять нет ли ее нужно именно после. А ФР можно сразу отключить.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9160
З нами з: 18.02.13
Подякував: 77 раз.
Подякували: 806 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:41

  Alfa_Bank написав:Avatar, добрый день. Позволю себе вас исправить. НС подключается после РД, поэтому и уточнять нет ли ее нужно именно после. А ФР можно сразу отключить.

Получается, процесс отключения НС занимает 3 месяца:
в 1 месяце получаете карту и ничего с НС не делаете,
во 2 месяце отключаете НС,
в 3 месяце мониторите, списалось ли что со счета (если нет - то страховка отключена).
Так?
Avatar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 276
З нами з: 24.08.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:46

  Avatar написав:
  Alfa_Bank написав:Avatar, добрый день. Позволю себе вас исправить. НС подключается после РД, поэтому и уточнять нет ли ее нужно именно после. А ФР можно сразу отключить.

Получается, процесс отключения НС занимает 3 месяца:
в 1 месяце получаете карту и ничего с НС не делаете,
во 2 месяце отключаете НС,
в 3 месяце мониторите, списалось ли что со счета (если нет - то страховка отключена).
Так?

Нет) Например, РД 10-е число. Заказываете перевыпуск 1-го, получаете 5-6-го, активируете сразу и проверяете страховки, 10-го приходит РД, 11-го еще раз проверяете НС.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9160
З нами з: 18.02.13
Подякував: 77 раз.
Подякували: 806 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 8845884688478848
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Avatar, MASolomko, Stringer, V2 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 210, 211, 212
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 04:51
2119 44989
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 сер, 2020 09:43
Flamingo
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4208, 4209, 4210
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
42094 5099870
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 сер, 2020 09:37
emeta
ОТП БАНК 1 ... 649, 650, 651
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 14:48
6508 1464074
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 сер, 2020 07:55
Кочевник

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (2120)
07.08.2020 09:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.