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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8846884788488849>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:05

  guntherhouse777 написав:Сколько месяцев мониторить?

guntherhouse777, добрый день. Перевыпускаете карту, получаете и активируете новую, приходит 1-я РД, после нее уточняете.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:26

Вернее так :)
  Alfa_Bank написав:
  guntherhouse777 написав:Сколько месяцев мониторить?

guntherhouse777, добрый день. Перевыпускаете карту, получаете и активируете новую, отключаете страховки, приходит 1-я РД, после нее уточняете.

Кстати, отключить - тот еще квест. Если Алле сказать "Отключить страховку" она переспрашивает какую и надо обязательно назвать страховку, а далее начинается ее текст переубеждения, который нельзя пропустить. Текст она заканчивает ловушкой внимания "Вы готовы защитить себя и своих близких от финансовых рисков?". Соответственно, чтобы Алла соединила с оператором надо сказать "Нет".
А потом сотрудник тоже самое повторяет другими словами, переспрашивает "А почему хотите отключить?" и т.д.

Реально, нужно много терпения (и денег - Горячка же не на бесплатном номере), пока дождешься реального подтверждения отключения. Мейби Алла просто хочет максимально усложнить процедуру, чтоб было побольше побритых оленей?
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:29

  Avatar написав:Вернее так :)
  Alfa_Bank написав:
  guntherhouse777 написав:Сколько месяцев мониторить?

guntherhouse777, добрый день. Перевыпускаете карту, получаете и активируете новую, отключаете страховки, приходит 1-я РД, после нее уточняете.

Кстати, отключить - тот еще квест. Если Алле сказать "Отключить страховку" она переспрашивает какую и надо обязательно назвать страховку, а далее начинается ее текст переубеждения, который нельзя пропустить. Текст она заканчивает ловушкой внимания "Вы готовы защитить себя и своих близких от финансовых рисков?". Соответственно, чтобы Алла соединила с оператором надо сказать "Нет".
А потом сотрудник тоже самое повторяет другими словами, переспрашивает "А почему хотите отключить?" и т.д.

Реально, нужно много терпения (и денег - Горячка же не на бесплатном номере), пока дождешься реального подтверждения отключения. Мейби Алла просто хочет максимально усложнить процедуру, чтоб было побольше побритых оленей?

Avatar, добрый день. Позволю себе вас исправить. НС подключается после РД, поэтому и уточнять нет ли ее нужно именно после. А ФР можно сразу отключить.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:41

  Alfa_Bank написав:Avatar, добрый день. Позволю себе вас исправить. НС подключается после РД, поэтому и уточнять нет ли ее нужно именно после. А ФР можно сразу отключить.

Получается, процесс отключения НС занимает 3 месяца:
в 1 месяце получаете карту и ничего с НС не делаете,
во 2 месяце отключаете НС,
в 3 месяце мониторите, списалось ли что со счета (если нет - то страховка отключена).
Так?
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:46

  Avatar написав:
  Alfa_Bank написав:Avatar, добрый день. Позволю себе вас исправить. НС подключается после РД, поэтому и уточнять нет ли ее нужно именно после. А ФР можно сразу отключить.

Получается, процесс отключения НС занимает 3 месяца:
в 1 месяце получаете карту и ничего с НС не делаете,
во 2 месяце отключаете НС,
в 3 месяце мониторите, списалось ли что со счета (если нет - то страховка отключена).
Так?

Нет) Например, РД 10-е число. Заказываете перевыпуск 1-го, получаете 5-6-го, активируете сразу и проверяете страховки, 10-го приходит РД, 11-го еще раз проверяете НС.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:02

  cohan написав:
  Hella написав:
  orhidf написав:Hella книги в августе у мони 15% партнерский якабу. у меня альфа тоже отобрала в этом месяце


Печалька ). Но мне еще читать и читать купленное ). Надеюсь, как прочитаю, снова будут хорошие условия ).


в Аккорде 20% в этом месяце книги и канцелярия

Интересно, у Аккорда есть кредитки с кэшбэком? А как называется?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:06

Искатель
Есть, Найкраща картка.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:28

Striker
Ничего особого интересного (особенно у кого есть Б5), разве что это единственная карта...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:49

  Vorlon написав:Striker
Ничего особого интересного (особенно у кого есть Б5), разве что это единственная карта...

Найкраща картка це не характеристика. Це ïï найменування таке :)
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:51

Alien
Я в курсе! ;)
Vorlon
 
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