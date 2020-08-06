Alfa_Bank написав:stryzhko написав:Alfa_Bank написав:В програмі "Mastercard Більше" брати участь не плануємо.
Тоді хоч приберіть даний пункт з тарифів
https://alfabank.ua/upload/Tariff-Whit.pdf
В роботі.
Виправили.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:51
Виправили.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:01
А это ваще нормально - заявлять о том, что по карте предоставляется некоторая услуга, а потом просто взять и выкинуть её ?
Кто-то, может, на что-то рассчитывал...
Как-то это нехорошо...
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