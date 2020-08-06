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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8846884788488849

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:51

  Alfa_Bank написав:
  stryzhko написав:
Alfa_Bank написав:В програмі "Mastercard Більше" брати участь не плануємо.

Тоді хоч приберіть даний пункт з тарифів https://alfabank.ua/upload/Tariff-Whit.pdf

В роботі.

Виправили.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:01

  Alfa_Bank написав:
  Alfa_Bank написав:
  stryzhko написав:Тоді хоч приберіть даний пункт з тарифів https://alfabank.ua/upload/Tariff-Whit.pdf

В роботі.

Виправили.

А это ваще нормально - заявлять о том, что по карте предоставляется некоторая услуга, а потом просто взять и выкинуть её ?
Кто-то, может, на что-то рассчитывал...
Как-то это нехорошо...
mustbe
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  #<1 ... 8846884788488849
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