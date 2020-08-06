|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:51
Alfa_Bank написав:
В роботі.
Виправили.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9162
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 807 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:01
Alfa_Bank написав: Alfa_Bank написав:
В роботі.
Виправили.
А это ваще нормально - заявлять о том, что по карте предоставляется некоторая услуга, а потом просто взять и выкинуть её ?
Кто-то, может, на что-то рассчитывал...
Как-то это нехорошо...
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 4588
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 397 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:10
Vorlon написав:Striker
Ничего особого интересного (особенно у кого есть Б5), разве что это единственная карта...
А можно чуть подробнее? Зашел на сайт, увидел описание (точнее, намек на описание). Упоминается только, что кэшбэк до 20%. И все.
А что, как... тишина. И главное: дают ли тем, у кого нет оф.трудоустройства?
Наверно, схожу на ветку "Аккорда" (интересно, есть такая?)
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 4035
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 604 раз.
- Подякували: 2256 раз.
-
- Профіль
-
4
4
Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:15
Искатель написав:
Наверно, схожу на ветку "Аккорда"
Самое верное решение!
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 8751
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 427 раз.
- Подякували: 914 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:07
Alfa_Bank
Подскажите по смс. Получил карту, в мобайле ползунка переключения на пуш нет. В МАБ пишет, информирование отключено.
-
Kalgan
-
-
- Повідомлень: 443
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:22
Kalgan написав:Alfa_Bank
Подскажите по смс. Получил карту, в мобайле ползунка переключения на пуш нет. В МАБ пишет, информирование отключено.
Kalgan, добрый день. А при переходе в меню смс-информирования пишет "Информировать о моих транзакциях"? Если да, то нужно поставить галочку, указать и подтвердить номер телефона. А затем появится ползунок.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9162
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 807 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:22
Kalgan написав:Alfa_Bank
Подскажите по смс. Получил карту, в мобайле ползунка переключения на пуш нет. В МАБ пишет, информирование отключено.
Сначала нуна подключить инф-е (Альфа-Чек), потом переключить его в режим пуша
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32089
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2550 раз.
- Подякували: 3744 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:30
clientage написав: Kalgan написав:Alfa_Bank
Подскажите по смс. Получил карту, в мобайле ползунка переключения на пуш нет. В МАБ пишет, информирование отключено.
Сначала нуна подключить инф-е (Альфа-Чек)
Нужно ли?
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 9989
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 771 раз.
- Подякували: 2189 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:46
Alfa_Bank написав: Kalgan написав:Alfa_Bank
Подскажите по смс. Получил карту, в мобайле ползунка переключения на пуш нет. В МАБ пишет, информирование отключено.
Kalgan, добрый день. А при переходе в меню смс-информирования пишет "Информировать о моих транзакциях"? Если да, то нужно поставить галочку, указать и подтвердить номер телефона. А затем появится ползунок.
Спасибо
Востаннє редагувалось Kalgan
в П'ят 07 сер, 2020 15:52, всього редагувалось 1 раз.
-
Kalgan
-
-
- Повідомлень: 443
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:47
ruvex написав:
Нужно ли?
По дебетке можно подискутировать, а по кредитке думаю нужно
-
Kalgan
-
-
- Повідомлень: 443
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2125
|45347
|
П'ят 07 сер, 2020 15:52
la9
|
|42102
|5100726
|
П'ят 07 сер, 2020 15:17
Spring
|
|16834
|2339104
|
|